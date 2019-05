ZTE smartphone: i migliori nella nostra guida all'acquisto

ZTE smartphone: quale comprare

Quando si parla di ZTE e smartphone facciamo riferimento ad un vero e proprio colosso della telefonia mondiale che ha sede a Shenzen, in Cina. Nata nel 1985 come azienda governativa per realizzare chip e altri semiconduttori per le aziende aerospaziali di Pechino, è negli anni Duemila che sposta il proprio baricentro dal mondo dei processori verso le telecomunicazioni suddividendo il proprio business in due rami ben precisi: da una parte fa accordi con le compagnie telefoniche di mezzo mondo per la gestione e l’infrastruttura delle reti; dall’altra prova a dire la sua nel mondo degli smartphone, ma non solo – si occupa anche di router, proiettori e oggetti per la smart home.

Perché acquistare un prodotto dell’accoppiata “ZTE smartphone”? Perché si tratta di uno dei maggiori produttori mondiali di telefoni, specializzato in smartphone economici e dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Certo, se stai cercando un telefono che abbia soltanto le migliori prestazioni, la massima potenza e un design d’eccellenza, probabilmente ti conviene dare uno sguardo in fino alla pagina e orientarti verso un altro brand; ma se quello che vuoi è spendere poco e avere pochi compromessi in termini di prestazioni, il marchio cinese è perfetto per le tue esigenze.

L’offerta relativa a “ZTE smartphone” è ricca e variegata, anche se molti prodotti sono pensati essenzialmente per la Cina e il Nord America, i due mercati dove si è concentrata ZTE in attesa di esplodere definitivamente anche in Europa. Dopo lo scossone del maggio 2018 – quando gli Stati Uniti decisero di tagliarla fuori dai propri confini perché l’azienda non aveva rispettato l’embargo verso Corea del Nord e Iran, una decisione poi ribaltata in seguito alle condizioni accettate da ZTE – che aveva messo a repentaglio la sua stessa esistenza, l’azienda ha ripreso a macinare a pieno regime, (ri)consolidando la propria presenza anche in Italia.

Abbiamo organizzato la nostra ricerca dentro il mondo “ZTE smartphone” selezionando soltanto i dispositivi usciti nel corso dell’ultimo anno, che avessero un ottimo bilanciamento in termini di economicità e di caratteristiche tecniche, cercando di proporti soltanto il meglio dell’offerta cinese e tagliando fuori quindi quei modelli che noi abbiamo ritenuto essere ancora troppo acerbi per avere successo nel mercato europeo. Non ci resta dunque che andare a scoprire per filo e per segno i migliori ZTE: smartphone economici e validi, scelti tra quelli acquistabili in Italia. Andiamo avanti.