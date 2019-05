Yi action cam: la gamma del produttore

Yi action cam: quale comprare

Nel mondo delle fotocamere sportive il nome di Xiaomi è molto ricorrente. L’azienda cinese è infatti famosa per le sue action cam dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. In realtà non è Xiaomi che produce queste camere, ma Yi Technology. In pratica Xiaomi è famosa per la sua strategia di mercato: l’azienda acquista delle piccole start-up che propongono idee innovative e gli da una spinta dal punto di vista economico e mediatico. Dopo che le start-up diventano vere e proprie aziende, Xiaomi le ingloba nel proprio ecosistema oppure le “lascia andare” mantenendo una percentuale. Per la Yi Technology è stata attuata la seconda modalità. Le fotocamere sportive dovrebbe quindi essere definite “Yi action cam”, e non “Xiaomi action cam” come spesso succede.

Uno dei punti forti delle Yi action cam è sicuramente il rapporto qualità/prezzo: i prodotti vengono venduti a prezzi molto accessibili nonostante le prestazioni che offrono sono molto elevate. Inoltre è da sottolineare come la cura dei dettagli, i materiali utilizzati, l’integrazione con altri dispositivi e la qualità generale delle immagini, sia di alto livello. Tutte le Yi action cam montano sensori di ottima qualità firmati Sony (una vera sicurezza), e chipset di ultima generazione che assicurano prestazioni top. Oltre a ciò tutti i dispositivi sono dotati di chip WiFi per l’integrazione con i dispositivi mobili.

Non è inusuale vedere per strada turisti che utilizzano action cam per scattare foto e video, oppure trovare online video di atleti che immortalano le proprie gesta con questa tipologia di dispositivi. Le action cam sono perfette sia per chi pratica sport e vuole riprendere momenti di azione, sia per chi ama viaggiare e cerca qualcosa di piccolo che offra buone prestazioni. Il bello delle fotocamere sportive è proprio questo: sono piccole (entrano nella tasca dei pantaloni senza problemi), integrano una lente grandangolare in grado di riprendere scene molto ampie, sono impermeabili (se si utilizzano le apposite custodie) e sono dotate di display integrato. Tutte caratteristiche che troviamo sulle Yi action cam. Inoltre in commercio è possibile acquistare tantissimi accessori compatibili con questi dispositivi. Gli sportivi possono agganciare le action cam al polso, al torace, alla bici, allo snowboard ecc., mentre i turisti possono utilizzare selfie stick, treppiedi portatili e gimbal. Grazie a questi accessori, e alle caratteristiche viste sopra, è possibile realizzare filmati e foto molto immersivi, con riprese realizzate da punti diversi dal solito, oppure catturare fantastici time lapse che vanno molto di moda ultimamente. In conclusione le action cam permettono di esprimere tutta la propria creatività senza dover utilizzare attrezzatura super costosa o ingombrante.

Le Yi action cam attualmente in vendita ricoprono varie fasce di prezzo, partendo da modelli economici perfetti per chi si avvicina a questo monto, fino a dispositivi che arrivano ad offrire prestazioni professionali. Scopriamo quali sono, secondo noi, i modelli migliori dell’azienda.