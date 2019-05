Xiaomi Yi 4K recensione: l'alternativa valida

Xiaomi Yi 4K è in grado di catturare video in 4K a 30/25fps oppure a 1080p fino a 120fps. Certo, è poi possibile sfruttare altre risoluzioni, ma, in base agli standard degli ultimi tempi, siamo sicuri che sarete sufficientemente felici di sfruttare queste due scelte, soprattutto il 1080p a 120fps per gli slow motion. Oltre a questo, siamo rimasti soddisfatti anche dalle foto scattate: l’obiettivo è sufficientemente luminoso per la maggior parte delle situazioni e la qualità fotografica rende giustizia al prezzo di Xiaomi Yi 4K.

In particolar modo, siamo rimasti davvero molto soddisfatti della gamma dinamica di questo prodotto, a differenza di GoPro Hero 5 Session che non ci ha entusiasmati sotto questo punto di vista. Questo, secondo noi, è uno dei punti più importanti in assoluto per quanto concerne il lato fotografico di una action cam: il corretto bilanciamento della gamma dinamica è il bonus che vi permetterà di scattare foto di qualità. Nel caso in cui tutto questo dovesse mancare o non funzionare correttamente, un bilanciamento sbagliato mostrerebbe più luce nella parte superiore e quasi il buio totale nella zona inferiore.

Abbiamo provato Xiaomi Yi 4K in vari modi, mettendola soprattutto a dura prova a livello fotografico, e ne siamo rimasti colpiti. Purtroppo non abbiamo potuto fare grandissime prove lato video in quanto sprovvisti di supporti, staffe e custodia impermeabile. Allo stato attuale, cioè quello in cui la acquistate senza accessori aggiuntivi, Xiaomi Yi 4K ovviamente soffre freddo, acqua ed eventuali colpi, pertanto, non ce la siamo sentiti di andare oltre nelle prove “estreme”. Ci siamo quindi limitati a valutare in base alle possibilità offerte, ma, da quello che abbiamo avuto modo di provare, i risultati sono davvero interessanti.

Ci è piaciuto molto questo “One Button” di Xiaoyi, a differenza di quello di GoPro, proprio perché è pratico e funzionale. Non siamo costretti ad iniziare la registrazione di un video ogni volta che avviamo l’action cam e non rischiamo di sbagliare e/o consumare la batteria per sbaglio, anche perché Xiaomi Yi 4K ha una funzione di risparmio energetico che funziona davvero egregiamente e permette di mantenere carica la batteria anche nella remota possibilità in cui per errore viene accesa all’interno di uno zaino e/o custodia. Allo stesso modo possiamo essere soddisfatti dello stabilizzatore elettronico integrato (un giroscopio a tre assi), anche se non abbiamo avuto modo di provarlo a bordo di una macchina come siamo soliti fare. Impugnando Xiaomi Yi 4K abbiamo notato come lo stabilizzatore sia efficace e funzionale, un altro vantaggio importante di questo prodotto. Purtroppo esso non è disponibile in modalità 4K, pertanto ci siamo dovuti “accontentare” di usarlo a 1080p. Siamo inoltre molto soddisfatti per quanto concerne la registrazione audio: il doppio microfono fa assolutamente bene il proprio lavoro e riesce a regalare un audio limpido e pulito, cosa che ovviamente va a peggiorare nel caso in cui venga montato un case subacqueo (come normalmente accade, ovviamente).

Un menù facile che più facile non si può

Una particolarità che ci ha colpiti in positivo di Xiaomi Yi 4K è sicuramente il menù di gestione: trattandosi di una action cam, il tempo a disposizione per “vagare” nei menù è ancora più limitato vista la possibilità di azione imminente. A tal proposito è assolutamente fondamentale assicurarsi di garantire all’utente un menù intuitivo, facilmente fruibile e senza troppe voci dispersive. Eravamo già rimasti felici del menù di SJCam M20, ma possiamo tranquillamente dire che in questo Xiaomi Yi 4K vince a mani basse. Non solo il touchscreen reagisce davvero bene, anche il firmware della action cam risulta davvero fluido e senza nessun tipo di blocco.

Premendo nella zona centrale inferiore saremo subito catapultati nel menù di selezione della modalità, in cui potremo scegliere se scattare una foto, attivare l’autoscatto, scattare una raffica, registrare un video, registrare un time lapse oppure uno slow motion. C’è anche la possibilità di registrare un “time lapse photo” cioè tanti scatti che non vengono “montati” in automatico dall’action cam ma che potrete dilettarvi ad unire voi stessi con il software che preferite. Non mancano inoltre la classica modalità loop, che registra filmati in ripetizione, e la modalità “video + photo” dove sarà possibile registrare video ed estrapolare foto in momenti chiave. Con la classica icona dell’ingranaggio è possibile inoltre entrare nel menù dedicato ai settaggi più specifici, come ad esempio la risoluzione fotografica (a scelta tra 5, 7 8 e 12 megapixel), il tipo di misurazione dell’esposizione (definito “metering” e a scelta tra centrale o spot), il tempo d’esposizione (più che altro per le lunghe esposizioni, a partire da 2 fino a 30 secondi), il bilanciamento del bianco, la sensibilità ISO (fino a 800) e la compensazione dell’esposizione. È quindi possibile evitare di scattare le foto in automatico e sfruttare alcuni settaggi per creare foto ancora più interessanti. Ovviamente in caso di lunga esposizione consigliamo di evitare la pressione del bottone superiore della action cam e sfruttare il controllo remoto da smartphone. Dallo stesso menù è poi possibile attivare la correzione automatica della distorsione della lente (se non volete farlo voi in postproduzione), configurare il WiFi, formattare la SD, effettuare un pairing con il Bluetooth, sistemare luminosità e volume ed altre piccole impostazioni generiche. È anche presente un menù secondario chiamato “advanced” in cui è possibile scegliere dopo quanto tempo Xiaomi Yi 4K deve andare in stand-by, se farla spegnere in automatico, come deve comportarsi il bottone di accensione, la configurazione dell’AV out tramite USB e molto altro.

Dall’interfaccia del display è inoltre possibile vedere rapidamente in che modalità ci troviamo (grazie ad un piccolo logo nella parte in alto a sinistra), quanti contenuti possiamo ancora produrre (il numero di foto o i minuti di un video), se il WiFi è acceso e la batteria rimanente.

Non manca il classico menù “play” in cui è possibile rivedere rapidamente foto e filmati e decidere eventualmente di eliminare un contenuto. Il fatto di poter premere per sbaglio il cestino non è un problema in quanto comparirà un pop-up che ci mostrerà il messaggio di conferma dell’eliminazione, ben fatto!