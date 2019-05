Xiaomi Yi 4K Plus recensione: chi primo arriva non sempre meglio alloggia

Design e materiali: i giusti cambiamenti

Come sempre, prima di parlare di prestazioni effettive, ci interessa analizzare bene il design, soprattutto rispetto al modello precedente, Xiaomi Yi 4K, per capire e vedere se effettivamente ci sono novità rilevanti. Iniziamo subito col dirvi “si, ci sono novità rilevanti”, le giuste nuove tecnologie piacevolmente applicate ed alcune rifiniture che ci aspettavamo e abbiamo gradito molto. Di base, come per il modello precedente, Xiaomi Yi 4K Plus è praticamente un rettangolo molto compatto e con lineamenti curvi che integra poi il vero e proprio obiettivo sporgente sul lato frontale. Insomma, come forma nulla è cambiato (vista da lontano) rispetto al modello precedente, anche se subito si nota una rifinitura estetica decisamente diversa rispetto a prima: si passa dal classico nero lucido ad una texture che ricorda vagamente il carbonio o anche una scacchiera in miniatura. Questo è sicuramente un importante segno distintivo per farvi capire rapidamente se state impugnando una Xiaomi Yi qualsiasi (4K, Yi 2 e simili) oppure la Xiaomi Yi 4K Plus, modello ormai di punta del produttore.



Come scritto poco sopra, la lente sporgente da 155° f/2.8 è posizionata nella parte destra centrale della action cam (guardandola da davanti) ed è certamente diversa come design rispetto alla maggior parte delle GoPro e mantiene lo stesso concetto del modello precedente (o alternativo). Nonostante la sporgenza comunque, la lente rimane al sicuro grazie ad una protezione che la ricopre intorno realizzata in policarbonato, sufficiente per evitare problemi con urti accidentali e simili (questo non significa che potrete lanciarla sull’asfalto sperando che non si faccia nulla).

A differenza della maggior parte delle action cam, Xiaomi Yi 4K Plus ha un solo tasto in tutta la superficie del corpo, questo significa che per alcune cose sarà molto comodo gestire la camera, per altre dovrete abituarvi un po’ (niente di complicato). La gradevole novità hardware dal punto di vista del design è la presenza di una porta USB Type C nel lato sinistro, che potrete sfruttare per la ricarica rapida o per la connessione ad un computer. Sulla parte superiore troviamo, oltre al singolo tasto curvo, un altoparlante con la giusta potenza e due microfoni per la registrazione stereo, che si comportano abbastanza bene ma non così tanto rispetto ad un posizionamento frontale (che sarebbe stato più logico). Ovviamente questi dispositivi vengono quasi totalmente distrutti in presenza di una custodia impermeabile opzionale (o acquistata in kit), pertanto assicuratevi di adeguare un’eventuale registrazione audio in un video con un microfono esterno e/o registratore dedicato (se l’audio vi servirà ai fini del montaggio video).

Nella parte inferiore, come nel modello precedente, Xiaomi Yi 4K Plus integra un connettore standard per cavalletto fotografico che può essere duplicato nel caso di presenza di custodia impermeabile (in ogni caso potrete montare questo dispositivo su un treppiede insomma). Oltre a questo, sempre nella parte inferiore, troviamo lo slot dedicato alla micro SD (fino a 64 GB) e batteria da 1,400mAh.

A proposito dell’attacco per treppiede, esso è stato sapientemente posto nel lato sinistro, in concomitanza con la lente. Questo significa che Xiaomi Yi 4K Plus montata su cavalletto non presenta alcun tipo di disallineamento rispetto alla lente, ottima caratteristica per i fanatici della precisione.