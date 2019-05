Xiaomi speaker: le migliori soluzioni del colosso cinese

Xiaomi speaker: quale comprare

In questa guida andremo a vedere quali sono i migliori Xiaomi speaker attualmente presenti sul mercato. L’azienda cinese, dopo un breve periodo di focus solo sulla parte mobile, ha deciso di differenziare la sua proposta commerciale andando a presentare un gran numero di prodotti molto interessanti. Ecco quindi che, nel corso degli anni passati, abbiamo visto esplodere un piccolo universo di prodotti a marchio Xiaomi. Abbiamo fitness tracker, televisori, cuociriso, prodotti per la smart home e, ovviamente, anche quelli pensati per la diffusione audio.

Come si può notare dal numero di Xiaomi speaker presenti in questa guida, l’azienda cinese non è presente sul mercato con un gran numero di dispositivi; piuttosto ha pensato bene di puntare sull’aggiornamento dei prodotti già presenti producendo nuove generazioni di speaker Bluetooth, pensati per migliorare i punti negativi delle prime generazioni. C’è da dire però che qui non sono presenti davvero tutti gli speaker sviluppati da Xiaomi. Alcuni, come quelli “smart”, sono attualmente a solo appannaggio degli utenti cinesi, in quanto non ancora pronti per l’estero – ad esempio non è presente la localizzazione nella lingua italiana, pertanto vengono meno tutte le funzioni smart da comandare con la voce.

Anche in questo caso i prodotti Xiaomi sono sviluppati tenendo bene a mente la strategia commerciale che l’hanno resa l’azienda di successo che è adesso: proporre dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nella nostra guida su Xiaomi speaker andremo a vedere prodotti commercializzati a prezzi estremamente competitivi, ma comunque in grado di tenere testa a dispositivi ben più costosi. Ovviamente sono presenti alcune mancanze, compromessi fatti per mantenere giù il prezzo di listino come la mancata certificazione IPX7 per i liquidi.

Però, nonostante questo, gli speaker qui presenti vi permetteranno di ascoltare musica in maniera soddisfacente, dandovi anche la libertà di portare questi speaker con voi grazie alla loro dimensioni contenute e alla batteria di lunga durata.