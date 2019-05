Xiaomi smartwatch: scopriamo quali sono i migliori sul mercato

Xiaomi Amazfit Watch

Salendo leggermente di prezzo, lo Xiaomi Amazfit Watch è la via di mezzo fra uno smartwatch dall’aspetto basilare come l’Amazfit Bip visto poco più su e l’Amazfit Smartwatch 2 che vedremo subito dopo. Per questo prodotto, la compagnia controllata da Xiaomi ha voluto seguire il trend degli smartwatch con cassa circolare.

Infatti, rispetto all’Amazfit Bip di prima, l’Amazfit Watch è uno Xiaomi smartwatch caratterizzato da una cassa in ceramica con un pannello da 1.34 pollici da 320 x 300 pixel con tecnologia IPS. Rispetto ad un pannello OLED, la tecnologia IPS è in grado di donare un livello di luminosità maggiore ma non offre i vantaggi di autonomia tipici invece di un pannello OLED. Nonostante questo, la batteria integrata da 280 mAh dovrebbe garantire fino a 12 giorni di utilizzo con una singola carica.

Anche qui troviamo la presenza di un sistema operativo proprietario, come su tutta la linea di smartwatch della compagnia cinese, a discapito dell’ottimo Wear OS di Google. Chi sceglie l’Amazfit Watch lo fa certamente per il prezzo molto competitivo ma anche per il buon rapporto costo/benefici. Il processore dual core da 1.2 GHz è accompagnato da 512 MB di RAM e 4 GB di storage. Permette di gestire senza problemi le varie sezioni dell’OS e viene spesso aggiornato.

I moduli Bluetooth 4.0 LE e Wi-Fi permettono di controllare le funzioni dello smartwatch tramite l’applicazione Mi Fit (multipiattaforma), mentre il sensore HR per il battito cardiaco si muove assieme al giroscopio e accelerometro per tenere traccia dell’attività fisica. Interessante notare anche la certificazione IP67 per la resistenza al contatto con i liquidi e la polvere.