Xiaomi smartphone: ecco i migliori nella nostra selezione

Xiaomi smartphone: quale comprare

Uno dei brand maggiormente in ascesa nel corso degli ultimi anni è Xiaomi: un’azienda che ha fatto dell’economicità dei propri dispositivi il proprio cavallo di battaglia. Un vero e proprio colosso che ha in portafoglio centinaia di prodotti e di startup che racchiudono praticamente tutte le categorie dell’elettronica di consumo: dalla domotica ai visori per la realtà virtuale passando per la robotica, i droni, gli elettrodomestici e i computer. Ma è soprattutto col binomio “Xiaomi smartphone” che i cinesi sono diventati famosi nel mondo.

Dopo essere stata fondata nel 2010, Xiaomi ci mette quattro anni a diventare il primo produttore di smartphone a livello cinese e il terzo a livello mondiale – poi scalzati da Huawei – crescendo via via in termini di qualità e di originalità: dagli esordi fatti di smartphone identici agli iPhone – non a caso anche i Mi Store in giro per il mondo sono delle repliche degli Apple Store – fino al Mi Mix, il primo smartphone al mondo senza cornici, disegnato da Philippe Starck. Nel mezzo l’obiettivo principe da conseguire: realizzare dispositivi di qualità, da vendere a metà prezzo puntando a ricavare profitti dall’ecosistema di servizi ad essi collegati.

E come riesce a farlo? A dircelo è stata la stessa Xiaomi, che ha confessato durante il suo evento di lancio nel nostro paese di non ricaricare il prezzo di un suo prodotto al di sopra del 5% del costo di vendita. Quindi, per fare un esempio, se Xiaomi pagasse cento euro per la realizzazione di uno smartphone, quello stesso telefono finirebbe sugli store a non più di 105€. Questo spiega, essenzialmente, perché l’azienda riesca a produrre smartphone cinesi di ottima fattura, senza essere troppo cara per i nostri portafogli.

Dunque, perché acquistare uno smartphone Xiaomi? Perché sono economici, ben costruiti e offrono il miglior rapporto tra qualità e prezzo in circolazione. In più, grazie allo sbarco effettivo del brand nel nostro paese, tutti i dubbi che potevano sorgerci anni fa in termini di costi di dogana, spedizioni dalla Cina e mancanza di assistenza adesso si dissolvono grazie alla certificazione dei due anni di garanzia sui dispositivi (per legge) e alla rete di centri di assistenza che Xiaomi sta implementando anche nel nostro paese.

Se questo non bastasse, l’unione tra Xiaomi e smartphone ti convincerà con una gamma di dispositivi ampia e variegata, dove chiunque può trovare l’opzione giusta in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Si passa dalla gamma Redmi, quella considerata più trasversale e vicina all’idea di fascia media di mercato, pur ospitando al suo interno numerosi prodotti che possono giocarsela tranquillamente con i modelli top di gamma, fino alla serie Mi, che è un po’ la linea di punta di Xiaomi: smartphone eleganti, belli e con le migliori caratteristiche tecniche in circolazione.

A sua volta, la serie Redmi si suddivide in gamma S – per chi ha bisogno di un buon comparto fotografico – gamma Redmi standard e Redmi Note, che si distingue per essere la raccolta di phablet all’interno del segmento mid-range; così come gli Xiaomi Mi si traducono in Mi Max – che raccoglie i device più grandi della linea – i Mi standard, che sono un po’ i top di gamma di riferimento del brand con le migliori schede tecniche in assoluto, e i Mi Mix, ossia i flagship contraddistinti dal design a tutto schermo e dal rapporto d’immagine in 18:9. Difficile per chi si affaccia al mondo Xiaomi per la prima volta, proprio per questo abbiamo deciso di selezionare soltanto i migliori modelli in termini di rapporto tra qualità e prezzo, tra i dispositivi usciti nel corso dell’ultimo anno. Andiamo a scoprire quali sono i migliori smartphone Xiaomi nel dettaglio.