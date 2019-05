Xiaomi smartband: ecco i migliori modelli

Xiaomi Mi Band 3

Che si può dire della Xiaomi Mi Band 3? Come abbiamo detto all’interno del capitolo introduttivo sulle Xiaomi smartband, il colosso cinese è riuscito a ritagliarsi un posto di primissimo livello all’interno di un settore in estremo fermento e popolato da aziende altrettanto agguerrite (Samsung, Garmin, Fitbit e molte altre). La bravura di Xiaomi è stata quella di studiare a fondo il mercato delle smartband a buon mercato, cercando però di dare un qualcosa in più all’utente finale.

Dove sta scritto che chi vuole spendere di meno è per forza di cose interessato ad un prodotto scadente? È proprio qui che gioca duro la Mi Band 3, riuscendo ad offrire il massimo dell’ergonomia, dell’autonomia, del design e delle feature in un prodotto che molto spesso non supera i 30€. Strutturalmente abbiamo il classico cinturino in silicone di buona fattura al quale si incastra il cuore pulsante della smartband. Questa, posteriormente, presenta il sensore HR per il battito cardiaco (ovviamente con il tracking costante, ma volendo può anche essere attivato manualmente, giusto per ottenere qualcosa in più a livello dell’autonomia).

Frontalmente trova posto il nuovo display PMOLED da 0,78 pollici con 128 x 80 pixel di risoluzione. La struttura cambia in modo radicale rispetto alla passata generazione, con il tasto per comandare la smartband adesso direttamente incastonato nella struttura e non più a parte come nella Mi Band 2. Per quale motivo una persona dovrebbe scegliere questa Xiaomi smartband? Beh i motivi sono davvero tanti.

Si parte da una lavorazione di alto livello, senza pecche o sbavature – ricordiamo che parliamo di un prodotto estremamente economico -, accompagnata da un’applicazione mobile robusta e costantemente aggiornata. Il sensore per il battito cardiaco funziona egregiamente e anche la batteria non è da meno, soprattutto considerando che l’attivazione costante del sensore ha un suo peso in termini di consumi. È inoltre presente il riconoscimento automatico dell’attività fisica per la camminata, la corsa (all’aperto o sul tapis roulant) e la pedalata.

Insomma, quello che offre è difficile da trovare altrove e non abbiamo problemi a consigliarvi questa Xiaomi smartband come il vostro primo acquisto tecnologico in questo ambito.