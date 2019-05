Xiaomi Smart Home: i migliori prodotti per la casa intelligente

Xiaomi Mi Vacuum 2 (alias Roborock S50)

In una casa domotica sembra ormai non poter mancare un robot che si occupi delle pulizie dei pavimenti. Esistono robot che vanno a zonzo per casa, muovendosi alla rinfusa in una stanza, e poi ci sono quei robot intelligenti, dotati di sensori che mappano l’ambiente, ricostruiscono una piantina dell’intero appartamento e si occupano della pulizia senza tralasciare nessun angolo, in modo veloce ed efficiente. Lo Xiaomi Mi Vacuum 2 (che trovate anche con il nome di Roborock S50) è proprio un robot aspirapolvere intelligente, dunque un degno prodotto di far parte della guida Xiaomi smart home.

Questo robot aspirapolvere può vantare caratteristiche di tutto rispetto e non ha nulla da invidiare ai tanto più blasonati – e costosi – prodotti iRobot, Ecovacs o Neato. A bordo dello Xiaomi Mi Vacuum 2, seconda generazione di aspirapolvere robot del brand cinese, troviamo un laser LSD che mappa l’ambiente circostante 1800 volte al secondo, oltre a tanti altri sensori anticollisione, anticaduta e d’ausilio al movimento. Le sue ruote con ammortizzatori indipendenti sono in grado di fargli superare ostacoli alti fino a 2cm, e sembra proprio comportarsi al meglio in ogni situazione. La potenza di risucchio è da primato, con i suoi 2000 Pascal al massimo delle prestazioni, l’ideale per pulire anche i tappeti, che riconosce in automatico una volta salitoci sopra. Non di poco conto è anche la presenza di un filtro HEPA lavabile, caratteristica non scontata da trovare.

In questa seconda versione del robot aspirapolvere di Xiaomi si aggiunge la funzionalità di lavapavimenti. Questa funzione non è però gestita elettronicamente, dunque il robot non avrà alcun comportamento differente una volta riempito il serbatoio d’acqua e montato lo straccio; questo si inumidisce attraverso due ugelli in modo del tutto passivo. In realtà, più che lavare un pavimento, può igienizzarlo e rinfrescarlo, ma non sostituisce un passaggio più incisivo per rimuovere sporco incrostato e macchie. Tuttavia la funzione è gradita, sebbene possa risultare fastidiosa quando si hanno in casa molti tappeti non rimovibili, poiché lo Xiaomi Mi Vacuum 2 passerebbe su di essi anche con lo straccio umido.

Le funzioni smart si gestiscono tramite l’app Mi Home, dove è possibile visualizzare la mappa di casa acquisita e selezionare delle zone specifiche di pulizia. Purtroppo non è possibile fare il contrario, ovvero imporre barriere non oltrepassabili dal robot, se non selezionando solo le zone da pulire. Attraverso l’app è anche possibile programmare degli orari di pulizia e impostare tutti i parametri di funzionamento, in primis la potenza di aspirazione, settabile su 4 livelli.

Xiaomi Mi Vacuum 2 ha una batteria da 5200 mAh che consente al robot di funzionare per circa 1h40m, riuscendo a pulire tranquillamente in un passaggio abitazione di medie-grandi dimensioni (170 mq). L’altezza del robot da terra è di circa 9.6 cm, misura che non gli consente di passare sotto divani e mobili particolarmente bassi. In ogni caso si tratta del robot per la pulizia dei pavimenti con il rapporto qualità prezzo migliore sul mercato. La versione globale possiede una spina compatibile con quelle italiane, e la lingua di default impostata è l’inglese. Si può acquistare tranquillamente su Amazon, oppure andare alla ricerca della versione cinese su Gearbest, che consente un ulteriore risparmio.