Xiaomi notebook: scopriamo la gamma del produttore cinese

Xiaomi notebook: quale comprare

Il colosso Xiaomi è uno dei principali produttori cinesi di elettronica di consumo, conosciuto principalmente per i suoi smartphone (la nostra guida “Xiaomi smartphone” è dietro l’angolo!). Sbarcato ufficialmente in Italia solo a maggio 2018, già da prima era molto conosciuto e apprezzato da appassionati e non. Il motivo? I prodotti Xiaomi si contraddistinguono per la loro qualità, pari a quella di brand “europei” più famosi, e le ottime schede tecniche, il tutto offerto a prezzi estremamente competitivi.

Quale altra ragione avrebbe potuto spingere le migliaia di fan Xiaomi della prima ora a confrontarsi con tempi di spedizione lunghissimi, rischio di spese doganali, sistemi operativi in cinese e garanzie inesistenti? La ricompensa era tutta in un pacchetto contenente un nuovo e scintillante device Xiaomi, ottenuto ad un prezzo davvero basso. Fortunatamente oggi non è così complesso acquistare un prodotto del brand cinese: sono numerosi i rivenditori che importano in Italia cellulari, wearable, oggetti per la domotica e ovviamente Xiaomi notebook. Oltre agli eCommerce, Xiaomi sta aprendo regolarmente anche dei Mi Store fisici lungo il territorio.

Per quanto riguarda i notebook però, la distribuzione è ancora scarsa per quella diretta italiana. Questo significa che è sconsigliato comprarli? Assolutamente no: vedremo insieme nelle prossime righe cosa significa acquistare un portatile cinese e quali sono gli accorgimenti da tenere per ridurre al minimo le seccature e i rischi.

Raccomandazioni

Nessuno store con ideogrammi strani, nessuna paura: i vari store come GearBest e simili sono ormai completamente in italiano. I link che troverete all’interno di questa guida rimandano tutti a negozi online noti e affidabili, sui quali ogni giorno migliaia di persone comprano senza problemi. Il prodotto scelto potrebbe trovarsi già in territorio italiano, provenire da un magazzino europeo, oppure arrivare direttamente dalla Cina: è sufficiente selezionare la modalità di spedizione giusta per non rischiare di incappare nelle spese di dogana. In ogni caso è prevista una garanzia perché l’acquisto viene fatto regolarmente nell’Unione Europea. Per quanto riguarda gli altri, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla policy dello store che avete scelto.

Un suggerimento che ci sentiamo di darvi è di pagare tramite PayPal: un’ulteriore sicurezza, soprattutto qualora dovessero esserci problemi di pacchi smarriti o danneggiati. Ma allora, se dal punto di vista dell’acquisto e della garanzia non ci sono grosse differenze rispetto all’acquisto di un portatile Dell o Asus, cosa c’è di diverso in un prodotto di importazione cinese, come uno Xiaomi notebook? In questo caso particolare, le differenze interessano il sistema operativo e il layout della tastiera. La versione di Windows installata sugli Xiaomi notebook infatti, è quella in cinese. Al primo avvio dunque il portatile parlerà una lingua difficilmente comprensibile dalla maggior parte di noi utenti.

La licenza inclusa nel notebook è comunque valida anche per Windows 10 Home in lingua italiana: basta scaricare dal sito Microsoft la versione corretta ed eseguire un’installazione pulita del sistema operativo. L’altra caratteristica che contraddistingue questi notebook cinesi importati è il layout della tastiera, e qui c’è poco da fare: gli Xiaomi notebook arrivano con keyboard internazionale. Starà a voi decidere se utilizzarla così o se impostare comunque il layout italiano, magari utilizzando gli appositi sticker da applicare sui tasti accentati.

Abbiamo visto insieme cosa comporta acquistare un portatile cinese di importazione: adesso sta a voi valutare, consapevolmente, se abbandonare l’idea di acquistare uno Xiaomi notebook, oppure se il risparmio e la qualità di questi prodotti valgono qualche piccola seccatura in più. Siete convinti? Benissimo, allora venite a scoprire con noi l’universo dei portatili di questo noto brand cinese per scoprire il più adatto alle vostre esigenze.