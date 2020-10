Xbox Series X vs Xbox Series S: le due console a confronto

Xbox Series X vs Xbox Series S: caratteristiche tecniche a confronto

Xbox Series X scheda tecnica

Nel confronto diretto tra Xbox Series X vs Xbox Series S, il primo modello rappresenta il modello di punta della rinnovata famiglia Xbox. Oltre alle maggiori potenzialità dal punto di vista tecnico, Series X rappresenta anche il modello più vicino al classico concetto di console casalinga. La scheda tecnica indica Xbox Series X come la console più potente in assoluto, puntando in larga parte su una configurazione hardware molto vicina ad un PC da gaming. Partiamo, dunque, con le specifiche nel dettaglio:

CPU: AMD Zen 2 a 7 nanometri Enhanced, octa-core con 16 thread logici; 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT)

GPU: Chip custom basato su hardware RDNA2 da 12,15 TFLOP e 52 CU a 1825 GHz

Supporto alla risoluzione 8K

Supporto ray-tracing via hardware

Memoria: SSD Custom NVMe da 1TB (2,4 GB/s in Raw, 4,8 GB/s compresso); memoria espandibile tramite SSD da 1 TB proprietario; supporto a HDD esterni tramite USB 3.2

RAM: 16 GB GDDR6 320 bit

Lettore Blu-Ray Ultra HD

Chip AMD per audio 3D

Retrocompatibilità con tutti i giochi Xbox One

Come anticipato, anche la sola presenza di un lettore ottico Blu Ray 4K rende Xbox Series X molto vicina al classico concetto di console da gaming. Questa presenza, in abbinamento alla totale retrocompatibilità con i titoli della precedente generazione di Xbox One, rende il passaggio a questo modello molto più morbido rispetto al passato.

Naturalmente, i dati che balzano più all’occhio sono sicuramente quelli relativi alla brutale potenza di calcolo, capace di garantire un notevole boost in termini di prestazioni e risoluzione. Non a caso, uno degli aspetti più criticati in passato era l’instabilità di diversi titoli a livello di framerate, spesso fino ad influenzare negativamente l’esperienza di gioco.

Framerate e risoluzioni supportati

In questo caso, invece, il mix tra potenza di CPU e GPU insieme alle altissime velocità garantite dalle nuove memorie SSD NVMe proprietarie permette di ottenere prestazioni decisamente più stabili e fluide, anche con titoli precedentemente impensabili. Il muro dei 60 fps, ad esempio, può essere infranto in diversi casi proprio con Series X per raggiungere valori di 120 fps precedentemente possibili solo su PC.

Dal punto di vista della risoluzione, nel confronto Xbox Series X vs Xbox Series S la prima variante promette esperienze di gioco fino ad una risoluzione 8K. Ovviamente si tratta di una questione di possibilità, più che di garanzia. Oltre al mercato dei TV 8K che ancora non riesce a prendere piede, specialmente per costi non proprio amichevoli, la questione della risoluzione 8K all’interno dei giochi si dovrebbe limitare a titoli molto specifici, più che alle produzioni tripla A. Questi ultimi, infatti, si divideranno tra esperienze 4K a 60 fps o 2K/1080p a 120 fps in base alle possibilità di sviluppo e, soprattutto, al genere.

Xbox Series S scheda tecnica

Passando al modello “entry level” della nuova famiglia di console Microsoft, Xbox Series S punta ad un’utenza decisamente più digitale. In questo caso, quindi, il passaggio da una console casalinga più tradizionale potrebbe risultare più complicato, puntando più che altro ad un focus sui servizi digitali. Prima di entrare nel dettaglio, elenchiamo le specifiche tecniche di Xbox Series S:

CPU: Processore AMD custom 8-core a 7 nanometri da 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT)

GPU: Chip custom basato su hardware RDNA2 da 4 teraflops a 1550 GHz

Supporto risoluzione 1440p e 4K

Supporto Ray Tracing via hardware

Memoria: Memoria: SSD Custom NVMe da 512 GB

RAM: 10 GB GDDR6

Lettore ottico non presente

Chip AMD per audio 3D

Retrocompatibilità con tutti i giochi Xbox One

Partiamo, dunque, con l’aspetto che sicuramente differenzia immediatamente Series S da Series X, vale a dire l’assenza di un lettore ottico Blu Ray. Ciò significa che, esattamente come sperimentato già in passato con Xbox One S All Digital, questa console punta unicamente sulla riproduzione di giochi e contenuti in formato digitale. Il passaggio da Xbox One S a Xbox One X a Series S, quindi, comporta l’impossibilità a riprodurre tutti quei giochi che si possedevano precedentemente in edizione fisica. Al contrario, tutti i contenuti digitali possono essere tranquillamente utilizzati sulla nuova console.

Ovviamente, il focus principale sul mercato digitale pone in primo piano un servizio fondamentale come quello del Game Pass. Grazie alla corposa libreria offerta da questo servizio, basta una connessione a banda larga per poter accedere a tantissimi titoli in maniera rapida e decisamente più funzionale. Allo stesso modo, anche le dimensioni stesse della console giovano in questo caso di una riduzione drastica dell’ingombro, ma ne parleremo più nel dettaglio nella parte relativa al design di Xbox Series S.

Framerate e risoluzioni supportati

Per quanto riguarda, invece, le differenze sotto il profilo delle specifiche tecniche, Xbox Series S sacrifica in maniera decisa alcuni aspetti come processore e chipset grafico. Se, quindi, Xbox Series X punta tutto sulla potenza bruta fino a garantire prestazioni stabili a 4K e 60 frame al secondo, nel confronto tra Xbox Series X vs Xbox Series S, quest’ultima ha come obiettivo principale quello dei 1080p a 120 fps o dei 1440p a 60 fps. La presenza della stessa unità SSD NVMe, invece, non comporta alcun tipo di sacrificio dal punto di vista delle velocità di caricamento.