Xbox Series S Natale: le migliori idee regalo

FIFA 21

Tra le proposte della guida “Xbox Series S Natale” non poteva mancare l’ultimo titolo calcistico per i grandi appassionati del genere. Questa edizione permette di accedere gratuitamente alla già rilasciata edizione Xbox Series S, con un comparto grafico rinnovato e migliorato e tantissime modalità a disposizione del giocatore. Tra queste, non si può che citare la modalità FUT e le sue enormi possibilità per andare a creare la squadra dei propri sogni da far competere online o in single player.