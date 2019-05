Xbox One S vs Xbox One: le due console Microsoft a confronto

Xbox One S vs Xbox One: le caratteristiche a confronto

Nel nostro articolo Xbox One S vs Xbox One X abbiamo stabilito che quelle due console sono pensate per pubblici con esigenze differenti; lo stesso discorso, però, non può assolutamente essere applicato al confronto Xbox One S vs Xbox One. Non essendo una nuova piattaforma ma un semplice ammodernamento di un sistema già esistente, pare naturale che le differenze fra Xbox One S e Xbox One siano relativamente minime.

Un punto importante da segnalare, ad esempio, è che Xbox One S e Xbox One vantano un parco titoli condiviso, quindi cosa dovrebbe determinare l’acquisto di una versione rispetto all’altra? La risposta in realtà è molto semplice: oggi come oggi non c’è alcuna ragione di comprare la prima Xbox One se non per questioni monetarie. Andiamo ad approfondire il motivo di questa affermazione.

Essendo una versione slim, Xbox One S vanta chiaramente diverse migliorie sia del form-factor che della componentistica interna del sistema. La primissima evidente modifica apportata alla console è la scocca esterna, che paragonata a quella dell’originale Xbox One risulta circa il 40% meno voluminosa e più leggera di circa 0,6 Kg. Il nuovo design, inoltre, introduce due aspetti molto richiesti dai fan: la possibilità di disporre la console verticalmente e l’inserimento del sistema d’alimentazione dentro la scocca.

Grazie a queste piccole modifiche, quindi, Xbox One S risulta meno ingombrante ed il rinnovamento della piattaforma beneficia anche dal punto di vista estetico, perdendo la nomea di “console decoder”. L’unica rimozione presente è quella della porta Kinect, che rimane impiegabile con Xbox One S ma solamente per mezzo di un adattatore (venduto a parte). Per il resto la connettività rimane identica: tre porte USB 3.0, un ingresso ed un’uscita HDMI 2.0a, una porta Ethernet e supporto al Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Un paio di cambiamenti apportati a Xbox One S a livello di feature sono l’inclusione dell’IR Blaster, così da gestire tutto il nostro impianto multimedia con un solo telecomando, e del supporto al Bluetooth per impiegare la nuova generazione di controller Xbox One. Chiaramente nessuna di queste è un cambiamento radicale a livello videoludico, però Xbox One S ha ancora un importante asso da giocare, ovvero l’introduzione del supporto alla risoluzione 4K.

Grazie ad una versione aggiornata dell’hardware interno, infatti, il sistema è ora in grado non solo di leggere Blu-Ray in 4K ma anche di effettuare un up-scaling in 2160 p dei nostri giochi. Avendo prestazioni nettamente inferiori a quelle di Xbox One X e non potendo riprodurre i titoli nativamente in 4K la resa grafica non sarà mai equiparabile, quindi non è possibile definire Xbox One S come una “vera piattaforma 4K”, però quantomeno l’opzione di alzare la risoluzione così da evitare immagini sfocate su schermi UHD è presente e starà a voi decidere se sfruttarla o meno.

Xbox One S vs Xbox One: quale comprare?

In conclusione, quindi, Xbox One S rappresenta un dovuto e valido upgrade, però al tempo stesso non consigliamo a chi già possiede una Xbox One di effettuare un trade-in. I benefici che si ottengono non sono davvero meritevoli di un ulteriore esborso, nonostante siano chiaramente presenti, perciò l’acquisto di Xbox One S è assolutamente raccomandato a chiunque desideri acquistare per la prima volta una console Microsoft di questa generazione e non abbia particolari esigenze di giocare nativamente in 4K. E se voleste optare per Xbox One invece che Xbox One S?

A nostro avviso questa scelta sarebbe davvero sconsigliabile, dato che la prima edizione della console offre esattamente le medesime funzioni e/o qualcosa in meno. L’unico caso in cui vediamo questo ipotetico acquisto come “consigliabile” è l’acquisto Xbox One usata, però solamente se il vostro intento è risparmiare il più possibile, altrimenti non vi sono davvero motivazioni logiche di optare per questa piuttosto che per Xbox One S.