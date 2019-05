Xbox One S vs Xbox One X: come e quale scegliere

Xbox One S vs Xbox One X: le caratteristiche di Xbox One S

Partiamo con Xbox One S, il modello più “vecchio” tra i due sistemi. Pensata come upgrade di Xbox One – lanciata originariamente nel 2013 – Xbox One S fa parte di un trend che da quasi vent’anni ormai esiste nel mondo console, ovvero quello delle varianti “Slim”. Rilasciate qualche anno dopo l’uscita della piattaforma originale, questa tipologia di sistemi offre miglioramenti in termini di form-factor e/o prestazionali rispetto all’edizione originale, e Xbox One S aderisce appieno a questa filosofia.

Come vi abbiamo già detto nel nostro articolo dedicato ad Xbox One S, questa console vanta diversi miglioramenti ma il più palese a colpo d’occhio riguarda le dimensioni del sistema. Anzitutto Xbox One S ha un volume inferiore del 40% rispetto alla prima edizione della piattaforma, oltre che un design più curato e ragionato per troncare nettamente con l’estetica “da decoder” di Xbox One e consentire al sistema (finalmente) di essere posizionato verticalmente. Inoltre, assieme a questo nuovo design è stato implementato all’interno dello chassis il sistema d’alimentazione, rimuovendo quindi il noioso e voluminoso power brick dal cavo e ponendolo dove sarebbe dovuto essere sin dall’inizio (dentro la console).

Rimanendo sul tema dell’alimentazione, il consumo di corrente medio è stato ridotto di oltre 1/3, andando dai 70 – 120 W di Xbox One ai 35 – 90 W di Xbox One S. In termini di miglioramenti alla connettività, è importante segnalare invece l’inclusione dell’IR Blaster, tecnologia ad infrarossi che consente di configurare e gestire l’accensione e lo spegnimento di televisori, decoder e quant’altro senza ricorrere a telecomandi proprietari.

Passando ora alle funzionalità software introdotte con Xbox One S, le più importanti sono sicuramente il supporto all’HDR e della risoluzione 4K. Mentre la tecnologia HDR è facile da identificare e fornisce benefici visivi in ogni tipologia di contenuto, il 4K è relegato esclusivamente allo streaming ed agli aspetti multimediali del sistema. Quando si parla di videogiochi, infatti, l’unico cambiamento presente rispetto alla Xbox One originale è che quando si collega la console ad una TV 4K viene effettuato un up-scaling a 2160 p per conservare la qualità dell’immagine, quindi per definizione Xbox One S non è una console 4K da gaming, al contrario di Xbox One X.