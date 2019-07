Xbox One S offerte: i migliori sconti

Xbox One S offerte: quel che si deve sapere in occasione del Prime Day

Siamo a metà luglio ormai, e come accade da diversi anni è il momento per un nuovo Amazon Prime Day. Nel caso non sappiate cosa sia, si tratta di un’iniziativa dalla breve durata – solamente le giornate del 15 e 16 luglio – dove il noto colosso dell’e-commerce metterà a disposizione numerosi prodotti in forma scontata, incluse potenzialmente diverse Xbox One S offerte a prezzi interessanti.

L’iniziativa, come lascia intendere il nome stesso, è accessibile solamente dai possessori dell’abbonamento Amazon Prime. Nel caso vi vogliate partecipare al Prime Day e non siete iscritti, non c’è problema: potete sempre richiedere 30 giorni di prova gratuita dell’Amazon Prime ed avere istantaneamente accesso a tutti gli sconti del Prime Day. Alcune iniziative son già partite, e fra queste una delle più interessanti consiste in ben quattro mesi di Prime Music Unlimited a solamente 0,99€. In aggiunta, ricordiamo che nel caso abbiate un’azienda Amazon Prime funzionerà anche per gli account gratuiti Amazon Business, rendendo la già grande lista di benefici ancor più ricca.

Gli articoli soggetti alla riduzione di prezzo – incluse le merci Xbox One S offerte in forma scontata che trovate in questo articolo – saranno visualizzabili direttamente dalla pagina ufficiale Amazon dedicata alle offerte Prime Day. Detto questo, però, se avete dubbi su quali siano i prodotti soggetti a sconti veramente degni della vostra attenzione potete basare i vostri acquisti su ciò che suggeriamo nelle nostre guide dedicate alle offerte del Prime Day. Qui dentro, infatti, inseriremo solamente soluzioni realmente meritevoli e – soprattutto – soggette a sconti veramente importanti.

Infine, ci teniamo a ricordarvi che vista e considerata la natura repentina e talvolta imprevista delle soluzioni Xbox One S offerte qui sotto, è possibile che il box Amazon non aggiorni il prezzo visualizzato a quello corretto dello sconto. Di conseguenza, vi invitiamo a visionare questo nostro articolo Xbox One offerte ed ogni nostra altra guida e compiere i vostri giudizi in base ai prezzi che citiamo nella descrizione del prodotto.