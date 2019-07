Xbox One offerte: i migliori sconti

Xbox One offerte: quel che serve sapere in occasione del Prime Day

Anche questo luglio, come accade ormai da cinque anni, è quasi arrivato il momento di un nuovo Amazon Prime Day. L’evento in sé sarà arrivo tutto il 15 luglio ed il 16 luglio, e riguarderà migliaia di prodotti, quindi anche per il mondo Xbox One offerte non mancheranno. Detto questo, è importante tenere a mente che le offerte in questione – che saranno mostrate sulla pagina ufficiale Amazon dedicata al Prime Day – saranno disponibili solamente a chi possiede un abbonamento Amazon Prime.

Nel caso non abbiate un account con Amazon Prime non temete. Chi vorrà, potrà richiedere il periodo di prova gratuito di 30 giorni di Amazon Prime ed avere accesso a questo programma di sconti senza spendere un centesimo. Assicuratevi dunque di farlo, così da poter comprare in forma scontata tutti i prodotti segnalati in questa guida Xbox One offerte, oltre a quelli inclusi in tutte le nostre guide dedicate al Prime Day e nella sezione Amazon Business Prime Day 2019. Alcune offerte, inoltre, son già disponibili e fra queste evidenziamo in maniera particolare una riguardante Prime Music Unlimited. che consente agli utenti di comprare quattro mesi del servizio per appena 0,99€.

Infine, vi diamo una raccomandazione, valida tanto per questa guida Xbox One offerte quanto per ogni altra. Vista la natura repentina e talvolta inaspettata delle offerte coinvolte nel Prime Day, è possibile che il prezzo segnalato nel box Amazon posto sotto ogni prodotto non si aggiorni correttamente per evidenziare il prezzo scontato. Di conseguenza, per evitare problemi e scegliere esclusivamente soluzioni Xbox One offerte in maniera scontata, guardate i prezzi che scriviamo all’interno della descrizione dei prodotti piuttosto che quelli inclusi nei box Amazon.