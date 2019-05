Xbox One cuffie Bluetooth: le migliori opzioni senza fili

Xbox One cuffie Bluetooth: quali comprare

Nel nostro articolo dedicato alle migliori cuffie gaming abbiamo già spiegato ciò che rende un headset effettivamente considerabile come “da gaming”. Tutto sommato gli stessi suggerimenti sono applicabili anche chi desidera affiancare alla propria Xbox One cuffie Bluetooth. Detto questo, però, è necessario effettuare una piccola precisazione.

Visto il costo mediamente superiore richiesto per dotarsi di un paio di cuffie wireless effettivamente degne di essere acquistate, il tipo di utente Xbox One a cui sono indirizzare le cuffie Bluetooth è leggermente diverso rispetto a quello delle canoniche cuffie. Tralasciando i prodotti low-cost (che non andremo a consigliarvi in virtù del loro livello di qualità eccessivamente basso), su console come Xbox One cuffie Bluetooth degne di questo nome sono pensate per chi desidera non solo un buon microfono ma anche un livello di qualità audio notevole. Di conseguenza, se non desiderare investire più di 80€ minimo in un headset, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato più in generale alle cuffie Xbox One dove troverete opzioni cablate meno esose ma comunque con un valido rapporto qualità/prezzo.

Comfort

Un aspetto davvero imprescindibile per qualsiasi cuffia da gaming che si rispetti, ma che assume un valore ancor più marcato per gli utenti che vogliono affiancare alla propria Xbox One cuffie Bluetooth valide, è il comfort. Dovendo essere indossate per ore ed ore alla volta, infatti, la comodità deve essere eccellente. Padiglioni e cerchietto (o fascetta) necessitano di un’imbottitura morbida, possibilmente con il supporto a feature che riducono la pressione vicino all’astina degli occhiali. I materiali che sono a diretto contato con la testa devono essere piacevoli al tatto, siano essi tessuto o pelle.

Non esiste un’opzione strettamente definibile come “migliore” quando si tratta di comparare simil-pelle e tessuto, dato che ciascuno offre dei vantaggi. Dove la pelle risulta migliore è chiaramente nel campo dell’isolamento acustico, fornendo innatamente un certo livello di insonorizzazione passiva. I materiali in tessuto traspirante, invece, offrono maggiore livello di freschezza ma lasciano passare più facilmente i suoni esterni. I migliori modelli solitamente hanno rivestimento in materiali traspirante solo nella parte interna ed in pelle in quella esterna, ma in fin dei conti si tratta di scegliere in base alla propria preferenza in materia.

Microfono e driver

Un’altra caratteristica davvero importante da ponderare è il lato strettamente audio del prodotto. Per quanto riguarda i microfoni, le opzioni sono semplici: omnidirezionali o unidirezionali. In ambito comunicativo entrambi sono funzionali, ma i prodotti unidirezionali sono spesso considerati come l’opzione più “da gaming” vista la loro innata capacità di negare parzialmente la ricezione dei suoni non posti direttamente di fronte al lato ricevente. Detto questo, però, entrambe le tecnologie possono supportare feature di noise-cancelling attivo, così da ridurre attivamente via software i suoni indesiderati.

Per quanto riguarda i driver (conosciuti anche come speaker) i fattori da considerare principalmente sono tre. Il primo è il range di frequenza, che rappresenta appunto lo spettro di frequenze riproducibili dalle cuffie. Il secondo, invece, è l’impedenza, ovvero la resistenza magnetica che impone lo speaker al passaggio della corrente. Più alta è l’impedenza, più “fatica” farà la corrente a passare, producendo un suono meno forte ma di maggiore qualità e meno distorto. Il valore “canonico” in ambito gaming oscilla intorno ai 30 – 32 Ohm.

L’ultimo aspetto da considerare colpisce più marcatamente gli utenti che vogliono impiegare sulla propria Xbox One cuffie Bluetooth. Visto il costo innatamente superiore ed il tipo di esperienza che si aspetta con questo esborso, avere a disposizione un buon sistema di surround sound è importante. Di per sé – come potete sentire nel video esemplificativo che trovate qui sotto – il surround non è importante per percepire la direzionalità del suolo; un impianto stereo riesce comunque nell’intento. Detto questo, però, avere a propria disposizione il supporto al DTS, Windows Sonic o simili è sicuramente una feature ottima da avere per vivere un’esperienza audio più intensa.

Batteria

Prima di passare alla nostra selezione di prodotti, è importante fare una piccolissima ma importante parentesi sull’autonomia della batteria. Il principale svantaggio che ogni utente deve accettare a prescindere quando si tratta di cuffie bluetooth è che inevitabilmente l’assenza del cavo arriva assieme alla necessità di dover interrompere di tanto in tanto le proprie sessioni per ricaricare la batteria. Dotarsi quindi di un prodotto che non abbia una longevità pessima, dunque, è a dir poco importante. Il nostro suggerimento è di optare per prodotti con un’autonomia minima di almeno 10 ore.