Wimius action cam: la selezione delle migliori

Wimius action cam: quale comprare

Le Wimius action cam possono sembrare le solite fotocamere sportive cinesi che costano poco e non offrono buone prestazioni, ma non è così. Tutti i modelli di questo brand montano componenti validi che spesso troviamo su dispositivi più blasonati e costosi. Per questo motivo vale la pena valutarne l’acquisto. Ovviamente non si tratta di modelli adatti ai professionisti, sono principalmente pensate per utenti che non hanno mai avuto una fotocamera di questa tipologia o che vogliono avvicinarsi a questo mondo senza spendere troppo.

Wimius è un’azienda che nasce nel 2009 con l’intento di proporre prodotti tech di buona qualità ad un prezzo contenuto. I principali dispositivi prodotti da questo brand sono proiettori e action cam. Quest’ultime sono parecchio conosciute in quanto è possibile acquistarle sui vari e-commerce a prezzi molto vantaggiosi. Se per esempio volete comprare la vostra prima fotocamera sportiva, ma non volete spendere molto, le Wimius possono fare al caso vostro. Per selezionare i migliori modelli di Wimius action cam abbiamo tenuto in considerazioni alcune caratteristiche secondo noi fondamentali.

La prima caratteristica che abbiamo considerato riguarda i componenti interni: sensore e processore. Le Wimius action cam sono tutte dotate di sensori Sony e chipset Novatek. I sensori fanno parte della serie IMX di Sony, sono spesso utilizzati da produttori come GoPro, Yi Technology e SJCam, alcuni dei marchi più conosciuti nel mondo delle action cam. I Sony IMX assicurano ottime prestazioni sia per quanto riguarda le foto sia per quanto riguarda i video. I processori d’immagine di Novatek si stanno facendo conoscere sempre di più grazie alle loro prestazioni, per questo motivo vengono integrati anche su action cam di fascia media. In secondo luogo, per quanto riguarda le Wimius action cam, c’è da considerare la presenza del chip WiFi. Tutti i modelli sono dotati di connessione wireless che permette di collegarle a smartphone e tablet dotati dell’app proprietaria Wimius. Grazie a questa connessione è possibile condividere foto e video e controllare la fotocamera da remoto. Inoltre le action cam Wimius sono dotate di un monitor LCD che permette di utilizzare il Live View (l’utilizzo dello schermo per controllare l’inquadratura in tempo reale), di consultare la galleria e di entrare nelle varie impostazioni della fotocamera. L’ultimo aspetto da considerare sono gli accessori. Nonostante le Wimius action cam vengano vendute a prezzi molto contenuti, sono dotate di molti accessori in confezione. Quindi non solo si spende poco per portarsi a casa un’action cam, ma si avranno anche a disposizione molti accessori per sperimentare nuove riprese, che permettono di espandere la propria creatività. Inoltre l’attacco delle Wimius è compatibile con gli accessori GoPro/SJCam.

Tutte queste caratteristiche rendono le Wimius action cam ottime per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Trattandosi di fotocamere sportive possono essere trasportate senza problemi in tasca vista la loro estrema compattezza, possono essere agganciate a veicoli o persone grazie alla agli accessori, sono dotate di lenti grandangolari che permettono di realizzare riprese molto immersive e possono essere utilizzate sia per quando si pratica sport sia per quando si è in vacanza e si vogliono immortalare dei ricordi. Infine possono anche essere immerse in acqua (grazie a delle specifiche custodie) quindi è possibile scattare foto o video molto divertenti anche al mare o in piscina. I modelli di Wimius action cam attualmente in commercio sono molti. Sono tutti molto simili per quanto riguarda le prestazioni e i prezzi di vendita. Per questo motivo abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono i prodotti più validi di questo brand ordinandoli in ordine di prezzo.