Wiko smartphone: la nostra selezione sempre aggiornata

Wiko smartphone: quale comprare

Il binomio “Wiko smartphone” è relativamente nuovo nel panorama Android: nata nel 2011, l’azienda francese ha cercato di riportare l’Europa sul tetto degli smartphone. Dopo lo sbarco dell’iPhone, nel 2007, la questione su quale fosse il miglior telefono intelligente è diventata appannaggio soltanto di Stati Uniti e Asia. Ma prima che Steve Jobs rivoluzionasse i dispositivi mobile, erano i costruttori europei a fare la voce grossa: Nokia in primis, ma anche Ericsson, Alcatel e così via.

Wiko ha portato una ventata di novità scalando i mercati di mezza Europa proponendo smartphone belli da vedere, con caratteristiche tecniche interessanti e, soprattutto, con un prezzo davvero aggressivo. In Italia, ad esempio, aveva conquistato una bella fetta di utenti nella fascia di prezzo sotto ai 250€. Per cui, se si parla di Wiko smartphone, non stiamo parlando di telefoni di scarso livello o da non tenere in considerazione: facciamo riferimento ad un’azienda dedicata soprattutto alla fascia medio-bassa di mercato, con una tradizione oramai consolidata nel nostro paese e una rete capillare di centri di assistenza.

Perché acquistare dal binomio “Wiko smartphone”? Perché sono telefoni in grado di distinguersi con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, partendo da una base di partenza molto economica, considerando che il top di gamma non arriva a costare 300€. Ma soprattutto perché l’offerta Wiko è in grado di accontentare chiunque: da chi cerca un vecchio telefono con la tastiera fisica a chi vuole un look moderno e buone prestazioni senza pesare troppo sul portafogli. Per scegliere i modelli migliori da inserire in questa guida siamo partiti da due criteri base: la fluidità di sistema – con processori di qualità che avessero la giusta potenza per assicurarti buone prestazioni – e l’autonomia della batteria, selezionando device in grado di durare fino a fine giornata senza problemi.

Una versatilità che trascende la gamma Wiko: smartphone comodi da usare, belli e per tutte le tasche. Dai cellulari con tastiera fisica per chi vuole un secondo telefono o cerca cellulari per anziani, passando alla linea Y, dedicata agli entry-level, fino alle gamme View e View 2: il nocciolo duro dell’offerta caratterizzato da smartphone a tutto schermo, in 18:9, con buone fotocamere, processori Qualcomm e una buona qualità complessiva. Andiamo ad analizzare l’offerta Wiko smartphone più da vicino.