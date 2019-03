Wiko cellulare: i migliori modelli nella nostra selezione

Wiko View 2 Plus

Parlando di “Wiko cellulare”, Wiko View 2 Plus è la migliore alternativa dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. Questo perché parte dall’ottima base di partenza del Wiko View 2 e aggiunge alcune caratteristiche tecniche essenziali come la doppia fotocamera posteriore e la batteria da 4000 mAh che lo rendono perfetto in questa fascia di prezzo. Il device ha uno schermo in 19:9 da 5,93 pollici con risoluzione HD+ (1528 x 720 pixel) e sposa il design a tutto schermo con bordi e cornici ridotte e un bel notch in alto sul display che protegge la fotocamera anteriore.

Non male la doppia fotocamera posteriore da 12+5 megapixel, con il secondo sensore dedicato essenzialmente al calcolo della profondità di campo in modo tale da raffinare l’effetto Bokeh e permetterti ottimi scatti nella modalità Ritratto. Altrettanto buono il processore, un Qualcomm Snapdragon 450 (octa-core a 1.8 GHz), con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili tramite micro SD, così come la batteria da 4000 mAh che è in grado di far durare il telefono per almeno due giorni. Completano la scheda tecnica una camera anteriore da 8 MP, il chip NFC, il lettore per le impronte digitali e tutto quello che serve per la connettività: Wi-Fi, Bluetooth, slot dual-SIM e jack audio per le cuffie.