Whirlpool forno microonde: elegante innovazione in cucina

Whirlpool forno microonde: quale comprare

Whirlpool è attualmente la più grande azienda produttrice di elettrodomestici per la casa al mondo e comprende al suo interno anche tanti altri marchi di fiducia quali KitchenAid, Indesit e Hotpoint. La sua storia è punteggiata di successi e grandi innovazioni che hanno cambiato per sempre il nostro modo di concepire i dispositivi domestici. Si pensi infatti alla tecnologia Sesto Senso, applicata sia ai microonde che alle lavatrici, e in grado di impostare tempi di cottura e lavaggio in base al peso e ridurre notevolmente le attese e i consumi di energia elettrica e acqua. Whirlpool si è contraddistinta soprattutto nel settore dei microonde, dove è sempre al passo con i tempi per migliorare la nostra esperienza in cucina e darci il massimo con ogni dispositivo. Tutti i suoi prodotti sono caratterizzati da una grandissima cura nei dettagli, da materiali di alta qualità e durata e da una straordinaria eleganza. In questa guida all’acquisto vi aiuteremo a scegliere il Whirlpool forno microonde che fa per voi. Abbiamo infatti selezionato modelli da libero posizionamento e da incasso, presentati in ordine di prezzo crescente. Il costo di questi dispositivi è leggermente più alto della media, ma il rapporto qualità-prezzo è assolutamente onesto. Prima di vedere i prodotti, diamo uno sguardo ai fattori che abbiamo considerato nella selezione e con i quali dovrete orientarvi a vostra volta.

Parliamo innanzitutto delle funzioni del microonde, quindi di ciò che sarà possibile fare con il dispositivo. I microonde di cui trattiamo qui sono apparecchi professionali e versatili, rivolti a chi desidera farne un utilizzo ampio e vario. Sono indicati in particolar modo per cucinare e si possono sostituire alle vaporiere e ai classici forni elettrici senza sentirne mai la mancanza. Non li consigliamo quindi a chi acquista un microonde per svolgere solo le funzioni base, ma a chi invece è già più esperto e ne sfrutterebbe a pieno ogni funzione. Come ogni buon microonde includono riscaldamento e scongelamento ma si arricchiscono poi con la cottura al vapore, la fermentazione dello yogurt, la modalità crisp inventata proprio da questo brand e altri. Con i giusti accessori in dotazione, come vaporiera e piatto crisp, potrete ottenere piatti sempre saporiti e ben cotti. Tutti i forni sono all’avanguardia e versatili, integrano molte funzioni e programmi automatici, ma anche il grill e in qualche caso la modalità ventilata Forced Air. Senza dimenticare le innovazioni come il Sesto Senso e la Tecnologia 3D che consente una migliore distribuzione delle microonde e del calore, per ottenere risultati omogenei.

Il secondo fattore da non dimenticare è la velocità, una delle caratteristiche che hanno determinato il successo dei microonde, che permettono infatti di cucinare dimezzando i tempi di preparazione e di attesa. La velocità dipende soprattutto dalla potenza del dispositivo, che nei Whirlpool raggiunge ottimi valori, partendo dagli 800 W. Se ricercate un modello molto performante allora vi consigliamo di puntare sui modelli più potenti e dotati di tecnologia 3D.

Nonostante siate chef provetti poi, prestare attenzione alla semplicità generale non è una cosa stupida, anzi, vi eviterà di perdere utile tempo da dedicare invece alle preparazioni. I Whirlpool dispongono di tante impostazioni, ma mantengono comunque interfacce abbastanza chiare e intuitive. Sul lato della pulizia invece, i rivestimenti interni e la funzione autoclean vi aiuteranno a velocizzare anche la parte dedicata alla manutenzione quotidiana.

Infine, l’ultimo fattore da considerare è la capienza del forno. I forni Whirlpool hanno delle dimensioni super, proprio perché rivolti a chi cucina tanto. Si parte infatti dai 25 litri standard, adatti a chi vive solo o a famiglie di medie dimensioni, ma si arriva anche a superare i 30 litri, perfetti per le famiglie numerose ma anche per chi cucina ogni giorno per un esercito.