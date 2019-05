Whirlpool forni microonde: i migliori modelli da libero posizionamento e da incasso

Whirlpool forni microonde: quale comprare

Ci sono marchi che ispirano fiducia al solo sentirli nominare e Whirlpool è uno di questi, non a caso stiamo parlando del più grande produttore di elettrodomestici al mondo. Il successo del marchio è in buona parte dipeso da grandi innovazioni che hanno dato forma al nostro stesso modo di concepire gli elettrodomestici. È il caso della tecnologia Sesto Senso che Whirlpool ha declinato per microonde e lavatrici, spianando la strada alle funzioni in grado di impostare automaticamente tempi e modalità di cottura o lavaggio in base al peso, con una riduzione delle attese e dei consumi energetici. Nel campo dei microonde sono comunque tantissime le innovazioni specifiche introdotte e si può affermare che la filosofia di Whirlpool sia quella di offrire sempre il meglio alla sua utenza, con dispositivi versatili che non smettono mai di stupire. Ogni prodotto è infatti caratterizzato da un grandissima cura ed eleganza, realizzato con materiali duraturi di alta qualità e con una vastissima gamma di funzioni. Tutti i modelli si distinguono però per delle caratteristiche proprie e in questa guida all’acquisto vi aiutiamo a scegliere il modello che fa per voi. Abbiamo selezionato tre diversi microonde da libero posizionamento e uno da incasso, presentati per fascia di prezzo crescente, ma prima di addentrarci nella guida, vediamo di quali parametri abbiamo tenuto conto nella scelta.

Innanzitutto l’attenzione va rivolta alle funzioni del dispositivo. Tutti i Whirlpool forni microonde sono apparecchi completi, ricchi di funzioni e programmi molto diversi tra di loro e in grado di coprire più esigenze. Considerando questo fatto, ma anche i prezzi superiori alla media, sono microonde rivolti a chi ama cucinare e ne sfrutterebbe al massimo tutte le caratteristiche e non solo gli immancabili scongelamento e riscaldamento. Per questo motivo ci siamo orientati sui modelli più versatili e ricchi, privilegiando quelli che dispongono delle modalità più ricercate: su tutte la modalità crisp, inventata proprio da questo brand e che permette di cucinare cibi croccanti, pizze e arrosti anche al microonde con risultati eccellenti e con l’ausilio del piatto doratore; e poi la cottura al vapore che con gli appositi accessori è molto efficace, veloce e non rende necessario l’acquisto di altri elettrodomestici. Vi sono poi tanti programmi automatici che spaziano dai primi ai dessert, con anche la fermentazione dello yogurt e la lievitazione degli impasti. Tutti i forni poi si avvalgono del grill, ma alcuni sfruttano anche l’innovativa modalità ventilata Forced Air, ideale per arrostire, grigliare o friggere con risultati degni di un barbecue o di un forno elettrico. Infine, quando si sceglie un Whirlpool è bene prestare attenzione anche alle tecnologie di cui dispone. Non solo il Sesto Senso di cui abbiamo già parlato di sopra, ma anche la Tecnologia 3D, che distribuisce uniformemente il calore, riducendo i tempi di cottura e assicurando piatti cotti in modo uguale in ogni parte.

Quest’ultimo aspetto si collega al secondo importante fattore da valutare: la potenza del microonde. Tutti i Whirlpool forni microonde hanno un ottimo wattaggio minimo di 800 W, che sale ovviamente se combinato. Più il forno è potente e più sarà veloce. Rispetto ad altri elettrodomestici, i microonde consentono di cucinare in molto meno tempo e se è proprio la velocità che più vi interessa allora vi consigliamo di orientarvi non solo sui forni più potenti, ma anche su quelli che integrano il ventilato e le tecnologie 3D e Sesto Senso.

Terzo parametro da noi analizzato è la semplicità complessiva del dispositivo. Tutti i Whirlpool forni microonde mantengono una grande semplicità di utilizzo e, nonostante le tante impostazioni, dispongono di comandi intuitivi e immediati. Molti poi dispongono anche della funzione autoclean che vi renderà estremamente più semplice pulirli, inserendo una ciotola d’acqua all’interno del forno per qualche minuto.

Infine, abbiamo cercato di coprire le esigenze di tutti i nuclei famigliari, ma sarete voi a dover scegliere anche in base alla capienza interna del forno. Proprio perché non sono pensati per essere utilizzati solo per semplici operazioni, questi forni hanno delle dimensioni che partono da quelle standard per nuclei famigliari medio-piccoli di 25 litri, sino ad arrivare a quelle superiori ai 30 litri, adatte a grandi famiglie o a grandi chef!