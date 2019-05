Webcam da gaming: come e quale scegliere

Webcam da gaming: quale comprare

Fortunatamente sono davvero pochi gli aspetti da considerare quando si sceglie quale webcam da gaming acquistare. Il più importante di questi è assolutamente la risoluzione. Fino a pochi anni fa la maggior parte delle webcam sul mercato offrivano una risoluzione piuttosto bassa (320 x 240 o 640 x 480 pixel) però la tecnologia avanza ed oggi una lente da 720p o 1080p è assolutamente la norma. Di conseguenza, noi vi consiglieremo solamente prodotti con capacità di registrazione in HD e sconsigliamo vivamente di acquistare webcam con risoluzione inferiore ai 720p. Inoltre, quasi ogni webcam è in grado di applicare un effetto Croma-Key direttamente a livello software, quindi non preoccupatevi: tutti i prodotti che vi consigliamo supportano l’effetto Croma-Key.

Un altro aspetto abbastanza importante da tenere in considerazione è la presenza di tecnologie che aiutano a fronteggiare situazioni di carenza di luminosità. Normalmente in contesti di streaming le webcam vengono usate la sera ed in mancanza di fonti d’illuminazione sufficientemente forti la qualità dell’immagine ne risente parecchio. Non è una feature essenziale, però è molto più consigliabile una webcam da gaming che evita uno sgranamento dell’immagine in condizioni di luminosità non ottimale che una priva di questa funzione.

Framerate e microfono

Infine, l’altro elemento abbastanza importante da tenere a mente è il framerate della webcam. Più alto è il framerate, maggiore sarà la fluidità dell’immagine, rendendo quindi più godibile la visione dello stream o comunque delle registrazioni effettuate con la webcam. Nel mondo del gaming 60 fps è il “gold standard” del framerate, e per quanto sia ben più importante che quel framerate sia raggiunto dal gioco questo non significa che non sia preferibile anche per la webcam 60 fps rispetto a 30 fps.

Un punto che invece non è strettamente essenziale da ponderare è la qualità del microfono. Nel mondo dello streaming (ed in generale delle comunicazioni online legate al gaming) sentire qualcuno che dialoga impiegando un microfono “aperto” è una cosa molto fastidiosa, visto che implica uno sgradevole effetto collaterale: sentire tutti i suoni ambientali. Usare il microfono della webcam, in poche parole, è estremamente sconsigliabile nell’ambito gaming. La soluzione ideale, quindi, è di affiancare la webcam ad un paio di cuffie gaming e/o di un microfono da gaming, così da garantire un livello qualitativo superiore dell’audio nella voice chat.