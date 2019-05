Volante Xbox One: come e quale scegliere

Volante Xbox One: quale comprare

I punti salienti da valutare in un volante Xbox One sono tutto sommato i medesimi che abbiamo già citato nelle nostre guide sul miglior volante PS4 e con il nostro articolo sul miglior volante PC. Il primo elemento chiave da stabilire per analizzare correttamente questi prodotto, infatti, è il medesimo: oltre ad avere accesso ad un maggiore livello di customizzazione, aumentando la fascia di prezzo migliora indiscutibilmente sia la qualità di costruzione che la precisione e reattività nel gameplay.

A seconda delle proprie aspettative simulative, quindi, bisogna decidere se “accontentarsi” di un prodotto funzionale oppure se acquistare una periferica di fascia alta per sprigionare davvero tutto il potenziale fornito dal gioco in questione. Solitamente questo concetto è “ovvio”, ma nel caso dei volanti da gaming è ancor più marcato del normale.

Gli accessori venduti assieme al volante

Ogni periferica che si rispetti è chiaramente dotata di una pedaliera con acceleratore e freno, essendo a dir poco fondamentali per immergere il giocatore nell’azione. Sconsigliamo l’acquisto di qualsiasi volante Xbox One che non presenti questo accessorio, anzi, se cercate un alto livello d’interazione e simulazione suggeriamo l’acquisto di prodotti che includono anche il pedale della frizione e – nella maggior parte dei casi – pieno supporto per l’implementazione di un cambio manuale. Non tutti ritengono quest’aggiunta come “essenziale”, come anche la presenza di un raggio di sterzo superiore al minimo sindacale di 270°, quindi, sta a voi la scelta.

Elementi aggiuntivi

Il force feedback è praticamente un altro must nell’ambiente dei volanti Xbox One, donando infatti all’esperienza un livello di tattilità che ben si addice all’ambiente corsistico simulativo. Detto questo, però, è doveroso segnalare che per quanto meritevole della vostra attenzione si tratta di una feature molto rumorosa, quindi tenete questo aspetto seriamente in considerazione se siete giocatori notturni e non desiderate rovinare il sonno di qualche vostro coinquilino/familiare.

L’ultimo aspetto davvero importante da verificare, su cui non si può affatto negoziare, è il metodo con cui il volante viene fissato in posizione. Quasi ogni volante moderno usa morsetti, essendo davvero efficaci se stretti e posizionati correttamente, quindi assicuratevi di stringere tutto saldamente e di non fissare assolutamente il volante su comparti scorrevoli. Le forze in gioco legate al force feedback – o alle nostre poderose sterzate – rischiano a lungo andare di danneggiare seriamente i nostri mobili, quindi scegliete con cautela dove fissare il vostro volante Xbox One. La migliore soluzione possibile per ovviare al problema è di acquistare un supporto per il volante (magari in accoppiata con un sedile racing), così da preservare il nostro arredamento, il volante in sé e nel contempo immedesimarsi totalmente nell’esperienza di guida.