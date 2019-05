Volante Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Volante Nintendo Switch: quale comprare

Purtroppo, dopo alcune ricerche dobbiamo confermare che al momento non esistono volanti dedicati per Nintendo Switch. Pare possibile collegare i volanti multipiattaforma tramite adattatori, ma sono soluzioni casalinghe che creano problemi di compatibilità – e, vista la mancanza di simulatori di alto livello sulla console, non particolarmente necessarie. La soluzione proposta dai produttori è un’altra: dei case a forma di volante in cui inserire i Joy-Con, che sfruttano i giroscopi di questi controller per simulare il movimento della ruota. Abbiamo analizzato le varie forme proposte, e selezionato le migliori. I produttori includono due volanti nelle confezioni, uno per ogni controller, rendendoli perfetti per le serate in compagnia.