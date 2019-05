Videocamera sorveglianza: le migliori scelte per la casa connessa

Videocamera sorveglianza: quale comprare

Una videocamera sorveglianza o, perché no, un set di più videocamere, possono essere un validissimo strumento per aumentare la sicurezza dell’abitazione, sia al suo interno che lungo il perimetro o nei punti chiave di accesso. Le videocamere di sorveglianza sul mercato sono dotate di avanzate funzionalità smart, e rimangono costantemente connesse alla rete internet, dunque in grado di metterci al corrente, in modo istantaneo, di qualunque evento anomalo scatenato da un movimento o da un suono. Alcune videocamere particolarmente evolute sono altresì in grado di riconoscere oggetti e volti, distinguendo anche tra persone “amiche” e sconosciuti.

Ovviamente il monitoraggio non può fermarsi mai, e per questo tutte le videocamere che vedremo sono dotate della visione notturna agli infrarossi, e molte anche di un microfono e un altoparlante, cosicché sia possibile comunicare con chi si trovi davanti alla videocamera attraverso la funzionalità audio bidirezionale (o audio a due vie). Mentre tutte le videocamere possono essere installate in casa, solo alcune possono stare all’aria aperte, e per questo è necessario controllare che sia presente una certificazione per la resistenza agli agenti atmosferici.

Come abbiamo detto, le videocamere di sorveglianza moderne sono sempre connesse alla rete, e possono farlo attraverso una connessione Wi-Fi (praticamente tutte), oppure tramite un cavo di rete (solo alcune). Tuttavia in alcuni casi è necessaria anche una base station, uno strumento che si interpone tra il router di casa e le videocamere, per veicolare il segnale Wi-Fi in modo più efficiente, soprattutto quando si utilizzano set di varie videocamere di sorveglianza.

Nella scelta dei migliori prodotti, bisogna tenere conto anche di un ulteriore aspetto, riguardante i piani di abbonamento cloud. Infatti, oltre a poter salvare – in alcuni casi – le immagini in locale, quasi tutti i brand offrono un servizio proprietario per salvare i file registrati in cloud, cosicché siano sempre reperibili, anche se vengono causati danni alle videocamere. Questi piani sono talvolta gratuiti, talvolta a pagamento, e spesso personalizzabili secondo le diverse esigenze; di volta in volta, parleremo anche di questo aspetto, che può influire sulla scelta di un prodotto, impattando sui costi di gestione a lungo termine. Infine, nella scelta della videocamera sorveglianza per una smart home, è bene tenere in considerazione l’eventuale compatibilità con i diversi ecosistemi domotici, come Google Assistant, Amazon Alexa ed Apple HomeKit, nonché la presenza di applet e funzioni per la piattaforma IFTTT, che può contribuire ad integrare meglio la videocamere con altri accessori smart e connessi.

Vediamo allora quali sono le migliori soluzioni per la sorveglianza, analizzando tutti gli aspetti visti. In generale, potremmo consigliare di affidarsi ad un solo brand per tutte le videocamere che si vogliono installare, così da avere un sistema più integrato, e non di meno ottimizzare gli eventuali costi di un piano di abbonamento cloud. Iniziamo dunque a vedere le soluzioni dei migliori brand premium, passando poi ad alcune alternative più economiche e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.