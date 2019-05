Ventole PC gaming: come e quali scegliere

Ventole PC gaming: quale comprare

Alcuni tra voi lettori potrebbe avere un quesito in mente: serve comprare delle ventole PC gaming? La domanda è a dir poco lecita, e per fortuna la risposta è davvero semplice: non per forza. Se già siete in possesso di un case che include con l’acquisto almeno un paio di queste ventole, ad esempio, comprarne ulteriori non è necessario. In aggiunta, si può definire l’acquisto come “non necessario” anche nel caso in cui si è muniti di un case full tower che non accomoda una configurazione SLI (o Crossfire).

Onde evitare di effettuare acquisti “inutili”, quindi, vi possiamo dare questa piccola indicazione: comprate ventole PC gaming supplementari solamente per finalità estetiche o se non sono già presenti almeno un paio di ventole nel case. Abbiamo detto “per finalità estetiche” perché in effetti molti utenti gradiscono il look vantano le ventole PC gaming munite di illuminazione LED. Chiaramente la ragione primaria che dovrebbe spingere l’utente ad acquistare ventole supplementari dovrebbe essere migliorare attivamente il flusso d’aria (misurato in m³/h, ovvero metri cubi all’ora) all’interno del proprio case gaming, ma se state cercando ventole PC gaming semplicemente per migliorare il look del vostro PC non sentitevi limitati.

I parametri che influenzano il cooling

Per capire cosa ci si può aspettare da una ventola in termini di capacità di raffreddamento, vi sono alcuni parametri molto facili da identificare che offriranno una buona indicazione delle prestazioni del prodotto. Il primo è chiaramente la dimensione della ventola; più è grande, più aria potrà scorrere fra le pale. Attenzione però su questo frangente, perché non tutti i case sono uguali in termini di supporto ai vari tagli di ventole. Le più diffuse sul mercato sono da 120 mm, 140 mm e 200 mm (dimensioni dell’intera unità, non solo delle pale), ma ogni case potrà accogliere una o più di queste varianti; controllate cosa supporta effettivamente il vostro case prima di fare acquisti!

Una volta visto questo importante aspetto critico, vi sono altri due punti da valutare ma che per fortuna non comportano limiti per l’acquisto: il numero e la superficie delle pale e la quantità di rivoluzioni che sono in grado di fare ogni minuto (o RPM). Non vi è una regola univoca per quanto riguarda questi aspetti, però ciò che è utile da tenere a mente è che entrambi questi fattori influenzeranno anche la rumorosità delle ventole. Di caso in caso può risultare utile valutare infatti la rumorosità in decibel (dB) della ventola in questione, onde evitare l’acquisto di opzioni inutilmente rumorose. Qui sotto vi suggeriremo opzioni meritevoli, non temete.

LED o non LED?

Uno degli elementi tecnicamente accessori ma che in molti casi è uno dei fattori principali che portano l’utente ad interessarsi all’acquisto sono i LED. Che siano monocromatici o RGB, queste piccole lucine sono un piccolo tocco di luce colorata che dona ad un qualsiasi case una marcia in più a livello estetico.

Addobbare il proprio PC con numerose ventoline colorate ha chiaramente il suo appeal…ma non per tutti ovviamente. Fra voi lettori, infatti, scommetto che vi è gente che desidera semplicemente una ventola per migliorare il cooling e non una coreografia di luci ogni volta che accende il PC. Di conseguenza, acquistare ventole con o senza led è egualmente consigliabile; dipende solo dai vostri gusti. Qui sotto andremo a consigliare dei modelli per ciascuno di voi, da chi non è minimamente interessato ai LED a chi cerca non solo illuminazione RGB ma anche un sistema di controllo più evoluto.