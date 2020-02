TV Box Android migliore: la nostra guida all'acquisto

TV Box Android migliore: quale comprare

Nonostante la crescita esponenziale delle Smart TV all’interno delle case di tantissimi utenti, i TV Box rappresentano ancora una scelta saggia non solo per ottimizzare le spese evitando l’acquisto di altre Smart TV all’interno della propria abitazione, ma anche per accedere ad alcune interessanti funzioni che molte Smart TV di fascia medio/bassa non possiedono. Tra tutte le possibili varianti nella cateogoria dei set top box, l’acquisto del miglior TV Box Android rappresenta ad oggi la scelta più sensata.

Il sistema operativo di Google ottimizzato per le TV, è pur vero, non è nato sotto la migliore stella. Da una parte, la comodità di poter accedere a tante applicazioni con una versione ad hoc del Google Play Store, ma dall’altra una serie di limitazioni che non permettevano di sfruttare pienamente Android TV. Negli ultimi anni, in ogni caso, Android TV è cresciuto esponenzialmente sia come diffusione, ma soprattutto come qualità del servizio, rappresentando ad oggi il sistema più completo per un box TV.

TV Box Android, ossia come trasformare TV in Smart TV

La necessità principale che porta l’utente ad acquistare il miglior TV Box Android sul mercato è molto semplice: trasformare la propria TV in una Smart TV con una spesa decisamente più contenuta, almeno nella maggior parte dei casi. Per quanto il mercato dei televisori dotati di funzioni Smart si sia decisamente ridimensionato verso prezzi più abbordabili, non in tutti i casi si ha la possibilità o il desiderio di sostituire la propria TV di vecchia generazione con una Smart TV. Per questa evenienza l’acquisto del TV Box Android migliore è una scelta più che giustificata, grazie alle tante possibilità di questa categoria, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza in termini di funzioni e di spesa.

Ma vediamo ora quali caratteristiche bisogna considerare nell’acquisto del TV Box Android migliore.

Processore

Il vero cuore pulsante di ogni decoder Android è senza dubbio il processore. Negli anni si sono susseguiti diversi prodotti dotati dei processori più disparati, compresi alcuni esemplari dotati di CPU Intel Atom. Oggi il TV Box Android migliore è sicuramente quello dotato di processore ARM, architettura con cui vengono sviluppati la maggior parte dei processori per smartphone. In questo modo viene garantita grande compatibilità in termini di applicazioni e giochi, specialmente per quelle app che dispongono di una versione universale sia per smartphone, sia per Android TV.

Dispositivi come Fire Stick TV e Mi Box dispongono proprio di questa architettura, con CPU Cortex in grado di gestire ogni tipo di servizio senza particolari rallentamenti; sempre se supportati da un buon quantitativo di memoria RAM, che analizzeremo in seguito.

L’unica eccezione importante è rappresentata da Nvidia Shield e dal suo processore proprietario Tegra. L’architettura è appartenente alla stessa famiglia ARM, tuttavia i processori Tegra, in particolare l’ultima versione Tegra X1, spicca per una potenza nettamente superiore alla media.

Memorie RAM

Altra importante caratteristica da valutare per l’acquisto di un decoder Android è la memoria RAM. Un errore comune, tuttavia, è quello di considerare il TV Box Android migliore come quello con il maggior quantitativo di RAM. A differenza del processore, che è il vero motore che fornisce reattività e fluidità al sistema, la memoria RAM è detta “volatile”. Cosa significa? Maggiore è il quantitativo di RAM, maggiori sono le possibilità del sistema di mantenere in memoria più applicazioni contemporaneamente. Se si è abituati a passare rapidamente da un’applicazione all’altra in maniera rapida e senza perdere il momento in cui la si è lasciata all’ultimo utilizzo, la RAM è fondamentale.

Viceversa, se si utilizzano poche applicazioni e per la maggior parte una per volta, in questo caso si può anche scendere a qualche compromesso per spendere una cifra inferiore. Per fare qualche numero, in ogni caso, è quantomai sconsigliato acquistare un decoder Android con un quantitativo inferiore a 1 GB di RAM. Con 2 GB si avrà certamente il TV Box Android migliore per ogni tipo di necessità.

Spazio di archiviazione

Lo spazio di archiviazione di un decoder Android ha un’importanza assolutamente relativa. Di base, il TV Box Android migliore dispone generalmente di una memoria interna da 8 o 16 GB; 4 GB nel caso di dispositivi più economici. Principalmente lo spazio di archiviazione serve per l’installazione di applicazioni e per il sistema operativo, tuttavia si può incontrare la necessità di caricare sul decoder Android file multimediali come musica, foto e video.

In questo caso è consigliabile optare per il TV Box Android migliore dal punto di vista delle porte USB a disposizione, in modo da affidare ad un hard disk esterno il compito di archiviare tutta la propria libreria multimediale.

Connettività

La connettività Wi-Fi è una funzione praticamente imprescindibile quando si cerca il TV Box Android migliore. La possibilità di collegarsi alla rete è necessaria non solo per i servizi di streaming, ma anche per la prima configurazione del dispositivo e per i successivi aggiornamenti.

Per questo motivo, la quasi totalità dei decoder Android è provvista, ovviamente, di questa specifica; ma anche in questo caso si può voler optare per soluzioni più o meno performanti. La prima variabile da considerare è la presenza di una scheda Wi-Fi Dual Band, ossia con la possibilità di collegarsi ad una rete con banda 2,4 GHz e 5 GHz. Questo perché, in presenza di diversi prodotti collegati alla stessa rete, la banda a 5 GHz permette di ridurre le interferenze ed ottenere un ambiente di rete più stabile per la riproduzione dei contenuti.

Secondariamente, un’altra caratteristica da ricercare nel TV Box Android migliore è la presenza di un ingresso Ethernet. La possibilità di collegarsi ad una rete in maniera cablata, infatti, permette di ottenere le massime prestazioni in termini di velocità e stabilità, ma permette anche di facilitare la creazione di un server multimediale tramite Kodi o Plex.

Porte

Anche in questo caso si devono considerare delle presenze fondamentali sul TV Box Android migliore. La prima, naturalmente, è la presenza di una porta HDMI. Inutile aggiungere che una porta HDMI è alla base del funzionamento di un decoder Android e, in caso voleste collegare il TV Box ad un vecchio apparecchio sprovvisto di un ingresso HDMI l’impresa si rivelerebbe del tutto impossibile. Non esistono, infatti, decoder Android dotati di uscite VGA o Component per questo tipo di utilizzo.

La seconda caratteristica è la presenza di porte USB. In questo caso vale il discorso fatto per la memoria di archiviazione. Le porte USB consentono di espandere la memoria interna del TV Box, sia come memoria primaria per l’installazione di nuove applicazioni, sia per utilizzare una pen drive o un hard disk esterno come libreria multimediale. Inoltre, è necessario controllare che le porte USB presenti rispettino lo standard USB 3.0 per poter garantire le migliori prestazioni quando si vuole riprodurre un contenuto multimediale; specialmente in presenza di filmati ad alta risoluzione come il 4K ad alto bitrate.

Sistema operativo

Potrebbe sembrare una banalità parlare di sistema operativo nel momento in cui si è alla ricerca del TV Box Android migliore. L’OS Android, infatti, è alla base di questa selezione. Tuttavia questa non è una voce da sottovalutare, specialmente dal punto di vista della versione del sistema operativo.

Oggi, la versione più recente di Android è la 10, detta anche Android Q. Tuttavia, per quanto riguarda la versione Android TV dedicata proprio ai decoder Android, il software è ancora fermo alla versione 9.0 Pie. In linea di massima, tutti i dispositivi di questa categoria con Android 8.0 e successivi permette di ottenere un’esperienza decisamente completa, con una perfetta integrazione anche con i principali assistenti vocali; in particolare con Google Home.

Discorso a parte, invece, per quanto riguarda Fire Stick TV. In questo caso il TV Box di Amazon monta una versione totalmente personalizzata del sistema operativo chiamata, appunto, Fire OS. La base su cui si fonda questa versione è comunque Android, con tutte le applicazioni presenti sullo store Amazon del tutto equiparabili a quelle disponibili su Google Play Store in un qualunque decoder Android.