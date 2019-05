Termostato WiFi: le migliori soluzioni per risparmiare

Termostato WiFi: quale comprare e quali benefici apporta

Per capire come sfruttare un termostato WiFi o delle teste per valvole termostatiche smart, dobbiamo in primo luogo comprendere di quale tipo di impianto di riscaldamento siamo dotati, quale uso facciamo dell’abitazione e quali sono le nostre preferenze in tema di ecosistemi per smart home. Chiariti questi semplici aspetti, la scelta del miglior prodotto per controllare il riscaldamento di casa sarà del tutto naturale, mentre gli obiettivi di aumento del comfort e abbattimento della bolletta diventeranno facilmente raggiungibili.

La prima domanda da farsi è dunque: quale tipo di impianto di riscaldamento ho? Le risposte possono essere ovviamente diverse, ma potremmo semplificare la questione suddividendo due grandi macrocategorie, che dovrebbero coprire la stragrande maggioranza degli utenti:

impianto (autonomo) con caldaia e termostato

impianto centralizzato a radiatori e senza termostato

Già da qui se evince che chi possiede un termostato può facilmente sostituirlo con un nuovo termostato WiFi, più intelligente e adatto ad una smart home. Chi invece – magari perché abita in un condominio – sfrutta il riscaldamento centralizzato senza termostato, avrà però certamente montate delle valvole termostatiche su ogni radiatore, poiché obbligatorie per legge ormai da diversi anni. In questo caso è possibile agire attraverso la sostituzione della testa delle valvole (operazione semplicissima), implementandone una smart e connessa. C’è da dire che le teste termostatiche smart possono essere sfruttate anche da chi ha una caldaia autonoma, in abbinamento al termostato WiFi per meglio controllare la temperatura stanza per stanza.

Chiarita la tipologia di prodotto di cui si ha più bisogno, per la scelta del termostato WiFi più adatto alle proprie esigenze possiamo ragionare in termini di utilizzo della casa. Cosa significa questo? Intendiamo semplicemente dire che se abbiamo una routine abbastanza standard, come nel caso in cui tutti i membri della famiglia seguono degli orari fissi di ingresso e uscita, possiamo allora rivolgerci ad un termostato WiFi smart anche senza funzionalità di geofencing; viceversa, nel caso di spostamenti improvvisi e saltuari, può essere comoda questa funzione che permette al termostato di conoscere la posizione approssimativa di ciascun componente della famiglia (localizzando lo smartphone tramite cella telefonica), così da adattarsi in modo del tutto autonomo a rientri anticipati in casa o altri spostamenti imprevisti.

Un ultimo aspetto di cui tenere conto è certamente quello dell’ecosistema demotico di riferimento. Appurato che praticamente tutti i termostati smart e connessi hanno un’app compatibile sia con iOS e che con Android, ad alcuni potrebbe far piacere integrare il prodotto nell’ecosistema di riferimento, come nel caso di Apple HomeKit, oppure Google Assistant e Amazon Alexa – cosa che permette anche di guadagnare i controlli vocali, oppure di integrare il termostato WiFi in scene complesse e catene causa-effetto; a tal proposito anche l’integrazione con il sistema IFTTT (If This Than That) può essere un aspetto rilevante per qualcuno.

Ma quali sono dunque i benefici di un termostato WiFi? Abbiamo prima accennato a due aspetti, quello relativo al comfort e quello lato risparmio energetico – nonché economico. Questi due punti chiavi vengono raggiunti grazie agli automatismi e agli algoritmi dei termostati smart, che imparano le nostre abitudini, così come la casa assorbe e rilascia il calore, e incrociano questi dati ed altri – come quelli relativi alla nostra posizione o al meteo – per far andare il riscaldamento il meno possibile, ma allo stesso tempo garantendoci sempre la temperatura desiderata al momento giusto, senza alcuno sforzo da parte nostra. Oltre a ciò possiamo integrare tante altre informazioni interessanti, come la qualità dell’aria, i consumi e i dati relativi alla generazione di acqua calda sanitaria.

Vediamo dunque quale sono i migliori termostati WiFi sul mercato, partendo da due soluzioni che possono adattarsi a tutti poiché aggiungono anche la possibilità di acquistare le teste termosatiche smart. Passeremo poi a vedere brand che hanno in catalogo solo il componente termostato WiFi. Caso per caso vedremo anche quali sono i diversi modi di installare il prodotto, che in alcuni casi può essere duplice, rimandando alle guide fornite da ciascun produttore per tutti i passaggi spiegati nel dettaglio – con la consapevolezza che si tratta comunque di operazioni abbastanza semplici e alla portata di quasi tutti.