Termostato Nest: i prodotti per il riscaldamento smart

Termostato Nest: quale comprare e perché

Sul mercato ci sono produttori di termostati smart che offrono anche le teste termostatiche, in grado di adattarsi ai riscaldamenti centralizzati. Nest produce unicamente termostati, e quindi soluzioni per chi ha una caldaia autonoma o, al limite, un moderno riscaldamento centralizzato con gestione autonoma tramite termostato.

Nest è stata una delle primissime società ad aver sviluppato questo tipo di prodotti, cioè termostati che oggi definiamo smart e connessi. L’ essere smart (intelligenti) deriva dal fatto che questi prodotti sono capaci – tramite opportuni algoritmi – di gestire il riscaldamento domestico con la massima efficienza possibile, per esempio prendendo in considerazione il meteo, o studiando il comportamento climatico dell’abitazione: come questa si scalda, in quanto tempo, e come disperde il calore. Incrociando i dati estrapolati dai vari sensori presenti sul prodotto con quelli raccolti da internet, e abbinandoli alle nostre preferenze, il termostato Nest riesce ad arrivare ad ottenere il comfort desiderato con i minori consumi possibili, tanto è vero che il costo del termostato si può ammortizzare in bolletta in breve tempo.

Il termostato Nest non è solo connesso alla rete per acquisire dati, ma anche per poter essere controllato da remoto: verificare lo stato del clima, modificare la temperatura, gestire i consumi, sono tutte operazioni svolgibili da qualunque luogo e in ogni momento. La tecnologia inserita nel termostato Nest ci consente tuttavia di avere il massimo risultato senza doverci preoccupare di nulla, e lasciandolo lavorare da sé.

Vediamo dunque quale sia il miglior termostato Nest in commercio, come si può installare e come funziona.