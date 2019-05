Termostato ambiente: i migliori prodotti per smart home

Termostato ambiente: quale comprare e i vantaggi di un prodotto smart

La scelta del prodotto da acquistare per rendere smart il proprio riscaldamento deve essere fatta in base alla tipologia di impianto a disposizione, che possiamo distinguere in due macrocategorie:

impianto (autonomo) con caldaia e termostato

impianto centralizzato a radiatori e senza termostato

Nel caso ci si trovi nella prima categoria (impianto autonomo con caldaia), molto probabilmente si ha già a disposizione un cronotermostato tradizionale, ed è quindi possibile scegliere un nuovo termostato ambiente smart, da sostituire all’attuale. Chi sfrutta il riscaldamento centralizzato, ha quasi certamente montata su ogni radiatore una valvola termostatica (dispositivo obbligatorio per legge da diversi anni), e quindi la scelta migliore è quella di acquistare delle teste smart per valvole termostatiche, da sostituire (con un’operazione molto semplice) alle attuali teste. Specifichiamo meglio questa seconda casistica: la valvola termostatica attuale rimane, mentre è solo la testa termostatica che deve essere sostituta con una smart, e per questo motivo l’operazione è fattibile in completa autonomia. Le teste termostatiche connesse possono anche essere utilizzate da chi sfrutta una caldaia, in abbinamento ad un termostato ambiente smart, per meglio controllare la temperatura di ciascuna stanza in modo più granulare.

Una volta chiarita quale sia la tipologia di prodotto adatta alle proprie esigenze, è bene orientarsi su un modello dotato delle giuste feature, in base al modo di sfruttare la casa, diverso per ciascuno. Alcuni termostati ambientali smart sono infatti dotati della funzionalità di geofencing, cioè della capacità di localizzare approssimativamente ciascun membro della famiglia (tramite la cella telefonica a cui è connesso lo smartphone), così da spegnere ed accendere il riscaldamento anche in base ai nostri spostamenti, in modo del tutto automatico. Se però siamo abbastanza regolari negli orari di utilizzo dell’abitazione, allora basterà sfruttare la programmazione oraria del termostato ambiente, differenziabile anche per ciascun giorno della settimana e, in caso di variazioni, usare lo smartphone o un comando vocale per accendere/spegnere il riscaldamento come più si preferisce, da ogni luogo ed in ogni momento.

Un altro elemento da tenere presente è quello riguardante le piattaforme domotiche. Ogni termostato ambiente intelligente, così come ogni testa termostatica connessa, ha certamente una sua app (per iOS e Android) attraverso cui possiamo comandare il riscaldamento e ottenere preziose informazioni sul clima domestico. Nonostante questo, è molto importante considerare anche la compatibilità con i più importanti ecosistemi per smart home, ovvero Google Assistant, Amazon Alexa ed Apple HomeKit – nonché con il sistema IFTTT. Grazie al supporto di queste piattaforme è possibile integrare la gestione del riscaldamento con gli altri accessori per smart home, usare i comandi vocali con gli assistenti virtuali o gli smart speaker, integrare la gestione del clima con le scene che vedono l’adattamento della nostra casa ad una determinata azione – ad esempio l’abbassamento della temperatura target, lo spegnimento delle luci e l’accensione di una telecamera di sorveglianza, il tutto con il semplice comando associato alla nostra uscita dall’abitazione.

Come possiamo quindi riassumere i vantaggi di un termostato ambiente di nuova generazione, smart e sempre connesso alla rete? Sono due i punti chiave: da una parte l’aumento del comfort, cosa che permette di avere sempre la temperatura corretta in casa al nostro rientro, la notte e il giorno, il tutto senza dover compiere nessuna azione, ma anche, in alcuni casi, di verificare vari parametri aggiuntivi, come l’umidità dell’aria o il tempo passato dall’apertura di una finestra; dall’altro lato troviamo una drastica riduzione dei consumi energetici, dovuta agli algoritmi intelligenti di questi sistemi, capaci di analizzare il comportamento climatico della casa, mischiando poi questi dati con le previsioni meteo, e ovviamente collegando il tutto con la presenza o meno in casa di persone. Insomma, quando si dice il minimo sforzo per la massima resa.

Andiamo quindi subito a vedere qual è il miglior termostato ambiente smart o, come alternativa, teste per valvole termostatiche. Vedremo brevemente anche come è possibile installare ciascun prodotto, poiché in alcuni casi è possibile avere un’installazione cablata piuttosto che wireless, rimandando per i dettagli ai manuali dei vari produttori – ma in generale, si tratta di operazioni semplici e fattibili dai più. Iniziamo dunque a vedere i prodotti che offrono sia l’alternativa termostato ambiente che teste termostatiche smart, per poi passare alle soluzioni dedicate a chi ha necessità del termostato, e solo di quello.