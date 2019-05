Telecomando PS4: i migliori accessori per le funzioni multimediali della console

PDP Telecomando Bluetooth PS4

Grazie alla concessione della licenza ufficiale da parte di Sony, il telecomando realizzato da PDP è al momento l’unico accessorio di questa categoria pienamente compatibile con la console e disponibile nel nostro territorio su licenza ufficiale. A differenza di un qualsiasi altro telecomando universale, questo accessorio integra l’intera gamma di tasti già presenti sul classico controller. In questo modo non ci sarà bisogno di programmare dei tasti specifici per riprodurre i vsotri contenuti multimediali preferiti, ma sarà sufficiente agire sui tasti canonici di un Dualshock 4 mantenendo tutta la comodità di un telecomando TV. L’accoppiamento via bluetooth è immediato e vi basterà collegare il telecomando con il cavo in dotazione e premere il pulsante PlayStation per completare il pairing, per poi continuare ad utilizzarlo comodamente in modalità wireless.