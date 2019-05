Telecamera WiFi: tutte le migliori per smart home

Telecamera WiFi: quale comprare

Una telecamera WiFi, o un set di svariate telecamere, può essere un utilissimo strumento per migliorare la sicurezza domestica. Le moderne telecamere WiFi hanno funzionalità smart evolute, impensabili fino a qualche anno fa, anche su strumenti professionali; queste rimangono inoltre sempre connesse alla rete internet, pronte a comunicarci qualsiasi avvenimento rilevante attraverso i sensori di movimento e suoni. Le telecamere WiFi più evolute possiedono inoltre la capacità di riconoscere oggetti e volti, distinguendo le persone.

Praticamente tutte le proposte di questa guida possiedono alcune funzionalità di base, come la visione notturna agli infrarossi, oppure una dotazione di microfoni e altoparlanti per il cosiddetto audio a due vie (bidirezionale), che permette un dialogo con chi si trovi davanti alla telecamera WiFi.

Bisogna tenere in considerazione che esistono telecamere sviluppate per gli ambienti indoor, mentre altre – potette dagli agenti atmosferici – possono essere installate anche all’esterno. Tutte sono in grado di collegarsi alla rete Wi-Fi di casa, mentre alcune possiedono anche un ingresso Ethernet per la connessione cablata. Tuttavia, in alcuni casi il collegamento alla rete Wi-Fi avviene in modo diretto, in altri è necessario sfruttare una base station (una sorta di hub) da collegare al router, che rilancia poi il segnale a ciascuna telecamera WiFi.

Durante la scelta della telecamera è bene informarsi anche sugli eventuali piani di abbonamento cloud, quanto viene offerto in modo gratuito e quanto no. Infatti salvare le immagini su un server remoto può essere molto importante per uno strumento del genere, in modo da averle sempre disponibili anche in caso di furti o danneggiamenti. Infine, sempre nell’ottica di una smart home, può essere rilevante considerare l’eventuale supporto agli ecosistemi domotici, come Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa, oltre all’utile IFTTT.

Nel seguito di questa guida all’acquisto analizzeremo, per ogni prodotto, tutti questi aspetti. Abbiamo scelto di raggruppare le telecamere per brand poiché, in fin dei conti, consigliamo di affidarsi ad un unico marchio per tutte le telecamere che si vogliono acquistare, usufruendo quindi di vantaggi anche in termini di abbonamento ai servizi cloud. Partiamo dunque con alcune soluzioni premium, passando poi a vedere altri interessanti prodotti più economici, ma sempre di qualità.