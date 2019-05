Telecamera WiFi interno: le migliori soluzioni smart

Arlo Q & Arlo Q Plus

Il primo sistema di sorveglianza a telecamere fisse che consigliamo è quello di Arlo, famosa anche per le sue telecamere per l’outdoor, ma che qui indichiamo con i suoi prodotti appartenenti alla categoria telecamera WiFi interno.

Arlo Q e Arlo Q Plus sono le due telecamere da prendere in considerazione per questo utilizzo. Si tratta di telecamere cablate, cioè alimentate tramite cavo, ma ovviamente dotate di connettività WiFi. Il sensore è in grado di registrare video in Full HD, con un angolo di campo di ben 130° – non mancano tutte le feature di base: visione notturne, audio a due vie, e rilevamento die movimenti, a cui si aggiunge anche il rivelamento dei suoni. La connessione ad internet si basa sulla rete Wi-Fi a 2.4 GHz e 5 GHz, ma Arlo Q Plus permette anche la connettività tramite cavo Ethernet, e l’alimentazione avviene tramite lo stesso (PoE, Power over Ethernet). Altra differenza, la versione base non ha il supporto ad una memoria fisica, mentre la versione Plus dispone di un alloggiamento per microSD fino a 128 GB.

Le telecamere Arlo Q si integrano con Alexa e Google Home, e segnaliamo anche l’ottimo servizio cloud di Arlo, che già con il suo piano base gratuito offre l’accesso alle registrazioni fatte in seguito al rilevamento di una attività, fino a 7 giorni dopo il fatto. Ovviamente qualunque ripresa si ritenga importante può sempre essere salvata in locale sullo smartphone o PC. Il piano Arlo Basic supporta fino a 5 telecamere per account; per chi volesse di più troviamo i piani Premier ed Elite, che aumentano il numero di giorni di mantenimento delle registrazioni, così come il numero di telecamere supportate. Infine, per chi desiderasse una registrazione continua sul cloud di tipo CVR, esistono dei piani appositi anche per questo.

Arlo Q: la nostra prova

La telecamera Arlo Q messa alla prova ha mostrato un ottimo comportamento sul fronte del rilevamento di attività, sia visive che sonore, con anche la possibilità di selezionare specifiche zone di attività. La qualità delle riprese è risultata molto elevata, con immagini nitidissime di giorno, un buon comportamento in notturna fino a 5 metri, ma un po’ di difficoltà in situazioni di controluce; l’angolo di campo di 130° è adeguato e le immagini non sono troppo distorte. L’audio bidirezionale è risultato efficace: senza ritardi, forte e chiaro. Sul fronte della connettività, la doppia banda a 5 GHz e 2.4 GHz ha garantito la giusta combinazione tra chi necessita di massima velocità e chi di ampia portata, che è risultata valida per qualunque situazione indoor. Le notifiche di attività sono sempre state tempestive e precise, con facile accesso al live streaming; ottima anche la personalizzazione delle condizioni di notifica, con programmazione o geofencing. Con un piano a pagamento è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per distinguere tra animali, persone e veicoli, ed in questo Arlo Q non ha mai fallito. È prevista la compatibilità con le piattaforme domotiche Amazon Alexa e Google Home: con la prima è possibile solo mandare il live streaming sulla TV con una Fire TV Stick, con la seconda si pio vedere lo streaming dall’app Google Home; gli applet per IFTTT sono molti e apportano diverse funzionalità extra permettendo, solo a titolo di esempio, di comandare le telecamere con la voce da Alexa e Google Assistant, oppure di far accendere le luci Philips Hue in caso di rilevamento di un’attività.