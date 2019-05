Telecamera WiFi esterno: i migliori prodotti resistenti alle intemperie

Telecamera WiFi esterno: quale comprare

Non pare difficile immaginare quale debba essere la prima e fondamentale caratteristica di una telecamera WiFi da esterno, ovvero la resistenza agli agenti atmosferici, insomma l’impermeabilità in primo luogo. Come tutte le telecamere smart e connesse, troviamo poi altre caratteristiche da tenere in considerazione, come la qualità del sensore e quindi dell’immagine, sia alla luce del sole che in modalità infrarossa, ovvero per la visione notturna.

Presumibilmente una telecamera WiFi da esterno deve coprire un angolo di campo piuttosto ampio, ma in alcuni casi, pur inquadrando parti esterne alla nostra proprietà, come una strada antistante il giardino, vorremmo ricevere notifiche solo per movimenti che avvengono in una zona dell’inquadratura prestabilita, cosa che possono fare le telecamere più smart. Ancora, altre caratteristiche comuni a questo tipo di prodotti, e certamente da valutare, sono i metodi di salvataggio dei filmati sul cloud, piuttosto che in locale, e se questi prevedono un abbonamento a pagamento. Da non dimenticare infine la possibilità di associare una telecamera WiFi da esterno agli ecosistemi per smart home, come Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Un ultimo importante punto riguarda il luogo in cui vogliamo installare la telecamera WiFi per esterni: è raggiunto dalla corrente elettrica o è necessario sfruttare l’alimentazione a batteria? E se non arrivasse nemmeno il segnale WiFi? Esiste una soluzione anche a questa problematica, e la vedremo in questa guida “telecamera WiFi esterno”, partendo dalle soluzioni più performanti e interessanti, ma anche costose, e spostandoci poi a vedere alcune alternative più economiche, ma comunque valide per incrementare la sicurezza degli ambienti domestici (e non), già partendo dal perimetro della proprietà.