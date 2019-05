Telecamera senza fili per esterno a batteria: i migliori prodotti

Telecamera senza fili per esterno a batteria: quale comprare

Una telecamera senza fili per esterno a batteria può essere la soluzione ideale per la sorveglianza del perimetro di casa, del giardino, controllare la porta del garage, un eventuale portico, oppure la terrazza. È altamente probabile che le zone esterne dell’abitazione siano difficili da coprire con la rete elettrica, e anche se c’è un impianto elettrico già predisposto per altri scopi, non sempre portare un cavo di alimentazione nel punto in cui vogliamo posizionare la telecamere è un’operazione facile. Ecco allora che una telecamera a batteria diventa la soluzione più semplice ed efficace a questo problema. Inoltre, la possibilità di mantenere accesa la telecamera in assenza di corrente elettrica è una garanzia in più, a patto che si ponga un gruppo di continuità (UPS) a monte del modem/router, così da garantire anche la piena connettività delle telecamere in ogni situazione. Infatti, la maggior parte elle telecamera senza fili per esterno a batteria che vedremo si connettono alla rete Wi-Fi di casa, in molti casi sfruttando un hub (o base station, che dir si voglia), che si frappone tra il router e le telecamere. La base station è particolarmente utile per quei sistemi di sorveglianza ideati per funzionare con più telecamere, interconnesse tra loro.

Parlando di telecamere per gli ambienti outdoor, va da sé che queste devono essere provviste di certificazione per la resistenza agli agenti atmosferici: acqua, freddo e umidità. Un’altra caratteristica praticamente d’obbligo è la visione notturna attraverso gli infrarossi, che consente di monitorare anche le zone più buie in qualsiasi momento del giorno e della notte. Una telecamera senza fili per esterno a batteria è solitamente in grado di funzionare per diversi mesi, dopo i quali è necessario sostituire le pile o, per le telecamere migliori, ricaricare la batteria integrata. Ovviamente la durata della carica è così lunga perché la telecamera non registra le immagini di continuo, ma sfrutta i suoi sensori (solitamente PIR, ad infrarossi passivi) per rilevare un movimento – o eventualmente un suono – ed attivare così la fase di ripresa. In seguito a questi eventi viene inviata una notifica al nostro smartphone, dal quale possiamo decidere di accedere alla diretta streaming per osservare quanto sta accadendo e, se la telecamera dispone di un altoparlante, far sentire la nostra voce a chi si trovasse davanti a questa. Ovviamente la quantità di rilevamenti e azioni attive da parte nostra, influisce sulla durata complessiva delle batterie. Alcune telecamere consentono tuttavia di essere alimentate tramite un powerbank aggiuntivo o, addirittura, di sfruttare un pannello solare per mantenere sempre carica la batteria, liberandoci da ogni onere di manutenzione ordinaria.

Le immagini catturate da una telecamera senza fili per esterno a batteria possono essere archiviate in due modi: nel cloud, sfruttando un servizio su abbonamento – talvolta gratuito – messo in piedi dal produttore, oppure su una memoria fisica, come una scheda SD; queste due cose possono anche avvenire contemporaneamente, poiché un metodo di storage non esclude l’altro. Nella nostra guida, parlando dei vari prodotti, vedremo anche quali sono i servizi cloud offerti dai brand, e a quali costi si potrebbe eventualmente andare incontro, ma spesso, diciamolo subito, i piani gratuiti sono più che buoni. Infine, nell’ottica di un sistema di sorveglianza per una casa intelligente, terremo in considerazione anche l’eventuale compatibilità con i vari ecosistemi domotici e con le piattaforme per smart home, come Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa ed IFTTT.

Iniziamo dunque a vedere più nel dettaglio quale potrebbe essere la migliore telecamera senza fili per esterno a batteria, partendo da alcuni prodotti top di gamma e dalla grande affidabilità, e vedendo poi delle alternative arrivate sul mercato più di recente. Tra i prodotti analizzati ce ne sono alcuni più peculiari, come una telecamera che sfrutta la connettività cellulare al posto della rete Wi-Fi. Partiamo.