Telecamera motorizzata: i prodotti per smart home

Telecamera motorizzata: quale comprare

Le telecamere per la sorveglianza domestica sono diventate prodotti di uso comune, soprattutto nelle moderne smart home, case intelligenti dotate di accessori utili a migliorare il comfort domestico e, come in questo caso, la sicurezza. Si parla si prodotti che fino a qualche anno fa erano dedicati ad un pubblico ristretto con particolari esigenze, ma oggi, grazie alla semplicità di installazione e utilizzo, nonché al basso costo, sono diventati di uso comune. Le telecamere che andiamo a vedere in questa guida appartengono ad una particolare e specifica categoria, ovvero quella della telecamera motorizzata. Utilizzabile negli ambienti interni di casa (ma anche dello studio o dell’ufficio), la telecamera motorizzata ha la prerogativa di avere una testa mobile su uno o più assi, e quindi di inquadrare un’ampia porzione di una stanza, se non tutta, da un singolo punto.

Una telecamera motorizzata può risultare particolarmente utile in alcune situazioni specifiche: come abbiamo già detto, quando la stanza è così ampia da non poter essere abbracciata dal campo visivo di una singola telecamera, ma anche nel caso in cui nello stesso ambiente vi siano due punti sensibili in posizione contrapposta, come due finestre sui lati opposti di una stanza – e noi vogliamo monitorarle entrambe, giusto? A tal proposito si potrebbe considerare un’altra caratteristica di alcune telecamere motorizzate, ovvero la capacità di muovere l’obbiettivo ciclicamente, soffermandosi sui punti sensibili per diversi istanti o svolgendo una panoramica continua dell’ambiente. Altra caratteristica da valutare in una telecamera motorizzata, è il cosiddetto motion tracking, ovvero la capacità di riconoscere un soggetto in movimento e inseguirlo lungo la traiettoria, muovendo autonomamente l’obiettivo fin quando possibile; alcune telecamere sono anche dotate del rilevamento dei suoni.

Tra le caratteristiche generali, e comuni anche alle altre telecamere, è sempre da tenere in considerazione la qualità video diurna e notturna, l’eventuale presenza di altoparlante e microfono per l’audio a due vie, i servizi cloud (gratuiti o su abbonamento) per il salvataggio delle immagini, piuttosto che la memorizzazione dei dati in locale. Meno importante è invece l’angolo di campo, che solitamente non si spinge su valori troppi elevati poiché, in fin dei conti, la mobilità dell’obiettivo sopperisce già alla problematica dei limiti dell’inquadratura. Infine, come sempre facciamo riguardo ai prodotti per smart home, è sempre bene tenere in considerazione l’eventuale compatibilità con gli ecosistemi domotici più comuni: Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant e la piattaforma IFTTT.

Vediamo dunque qual è la miglior telecamera motorizzata sul mercato in base alle caratteristiche sopra descritte, partendo dai prodotti con budget più accessibile e via via salendo.