Telecamera di sorveglianza: la scelta giusta per una smart home

Arlo

Il sistema di sicurezza Arlo è uno dei più avanzati presenti sul mercato. La linea di telecamere Arlo si divide in quelle da interni – cablate e semplici – e quelle pronte ad affrontare le intemperie, che sono altresì alimentate a batteria.

Per gli ambienti indoor, troviamo la telecamera di sorveglianza Arlo Q e la sua versione più evoluta Arlo Q Plus. Si tratta di una telecamera cablata, registra a 1080p con angolo di campo di 130° e possiede tutti i requisiti di base di cui abbiamo detto nell’introduzione: visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento dei movimenti; a questi si aggiunge anche il rilevamento dei suoni. La connessione alla rete viene stabilita direttamente con il router, sia sulla frequenza dei 2.4 GHz che dei 5 GHz. Arlo Q Plus, rispetto alla cugina, guadagna la funzionalità PoE (Power over Ethernet), ovvero là capacità di essere alimentata direttamente da un cavo di rete, attraverso il quale si connette anche ad internet. Mantiene comunque anche la connettività Wi-Fi. Inoltre, è aggiunto il supporto ad una scheda microSD fino a 128GB di capacità, per la memorizzazione delle immagini in locale. Le telecamere Arlo Q sono fornite di una piastra che può fungere da base d’appoggio, oppure essere usata per il fissaggio al muro con le viti in dotazione.

Abbiamo analizzato Arlo Q nel dettaglio, e potete leggere le nostre valutazioni su questo prodotto nella prova qui sotto.

Arlo Q: la nostra prova

La telecamera Arlo Q messa alla prova ha mostrato un ottimo comportamento sul fronte del rilevamento di attività, sia visive che sonore, con anche la possibilità di selezionare specifiche zone di attività. La qualità delle riprese è risultata molto elevata, con immagini nitidissime di giorno, un buon comportamento in notturna fino a 5 metri, ma un po’ di difficoltà in situazioni di controluce; l’angolo di campo di 130° è adeguato e le immagini non sono troppo distorte. L’audio bidirezionale è risultato efficace: senza ritardi, forte e chiaro. Sul fronte della connettività, la doppia banda a 5 GHz e 2.4 GHz ha garantito la giusta combinazione tra chi necessita di massima velocità e chi di ampia portata, che è risultata valida per qualunque situazione indoor. Le notifiche di attività sono sempre state tempestive e precise, con facile accesso al live streaming; ottima anche la personalizzazione delle condizioni di notifica, con programmazione o geofencing. Con un piano a pagamento è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per distinguere tra animali, persone e veicoli, ed in questo Arlo Q non ha mai fallito. È prevista la compatibilità con le piattaforme domotiche Amazon Alexa e Google Home: con la prima è possibile solo mandare il live streaming sulla TV con una Fire TV Stick, con la seconda si pio vedere lo streaming dall’app Google Home; gli applet per IFTTT sono molti e apportano diverse funzionalità extra permettendo, solo a titolo di esempio, di comandare le telecamere con la voce da Alexa e Google Assistant, oppure di far accendere le luci Philips Hue in caso di rilevamento di un’attività.