Telecamera D-Link: le migliori soluzioni per la sorveglianza

Telecamera D-Link: quale comprare per ogni tipologia

Una telecamera di sorveglianza adatta ad una smart home deve essere affidabile, sempre connessa e capace di monitorare le zone sensibili dell’abitazione e del suo perimetro, inviando notifiche repentine in caso di rilevamento di una attività. Esistono tuttavia diversi tipi di telecamere, e di D-Link ha un vasto catalogo che copre quasi tutte le più comuni esigenze di sorveglianza, con prezzi che partono dalla fascia entry level via via salendo.

A seconda delle esigenze di ciascuno, è necessario capire quale sia il tipo di telecamera D-Link che si vuole acquistare. In primo luogo esistono telecamere fisse e telecamere motorizzate, cioè che possono far roteare il loro occhio in modo da coprire una più vasta zona sensibile, oppure due zone (ad esempio due finestre) che si trovano contrapposte tra loro. Ovviamente un altro aspetto da prendere in considerazione è dove si vuole posizionare la telecamera D-Link, se in un ambiente chiuso o all’esterno, cosa che obbliga alla scelta di un prodotto certificato per la resistenza agli genti atmosferici. I più avvezzi all’argomento smart home, sapranno poi che esistono diverse piattaforme domotiche, in grado di integrare diversi prodotti di varie tipologie e brand, per controllarli più facilmente, oppure attraverso la voce; i sistemi più noti sono Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit e IFTTT. Quindi, a seconda del dispositivo che usate (iOS o Android), o il fatto che vi piacerebbe controllare alcuni aspetti tramite i comandi vocali, o personalizzare la vostra esperienza tramite le catene di causa-effetto offerte da IFTTT, tutto ciò è da prendere in considerazione nella scelta di una telecamera. In generale, la piattaforma domotica con il supporto meno diffuso è Apple HomeKit, ma D-Link ha pensato ad una telecamera compatibile con questo ecosistema per smart home, che quindi non mancheremo di trattare.

Parlando invece dell’app mydlink e dei servizi cloud offerti dall’azienda, trattiamo ora l’argomento, valido in generale, prima di vedere quali sono i prodotti consigliati più nel dettaglio. L’app mydilink consente di accedere e controllare le telecamere in tempo reale, ma è un vero e proprio hub dei prodotti demotici dell’azienda, quindi in grado di controllare anche prese smart ed eventuali futuri prodotti. Il piano cloud offerto con una telecamera D-Link, si differenzia tra diverse tipologie: quello gratuito consente di gestire i video di 3 telecamere, che vengono conservati in cloud per 24 ore. Ovviamente i video, in quell’arco di tempo, possono essere scaricati e salvati in locale su un proprio dispositivo, mentre molte telecamere hanno anche il supporto ad una scheda di memoria. Piani superiori partono da 2,49€ al mese, per 3 telecamere e 7 giorni di permanenza nel cloud, fino a 9,99€ al mese (99,99€ all’anno) per 10 telecamere e video conservati per 30 giorni. Tutte le telecamere compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant consentono anche di trasmettere le immagini su una TV, sfruttando i classici dongle come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Vediamo quindi quale è la migliore telecamera D-Link suddividendo questa guida in telecamere da interno (dove troviamo sia quelle fisse che quelle motorizzate) e telecamere da esterno. Per chi fosse interessato ad un’opzione compatibile con Apple HomeKit, D-Link offre una specifica telecamera, che troverete tra quelle da interno fisse. Per le varie tipologie – ove possibile – abbiamo scelto almeno due prodotti, così da coprire un più ampio range di prezzo. Iniziamo dunque a scoprire la migliore telecamera D-Link per ogni esigenza e budget.