Telecamera con SIM: i prodotti che si collegano alla rete dati cellulare

Telecamera con SIM: quale comprare e perché farlo

In commercio ci sono tantissime telecamere di sorveglianza connesse, ma quasi tutte dotate di connessione Wi-Fi. Questo significa che le telecamere possono essere usate solo in casa, o lungo il perimetro delle mura domestiche, al più in giardino. Tuttavia alcuni potrebbero essere interessati ad un prodotto da collocare altrove, come agli estremi di un’ampia proprietà di campagna, dove probabilmente non arriva il segnale Wi-Fi di casa, ammesso che ci sia. A tale scopo dunque, una telecamera Wi-Fi risulterebbe completamente inutile, ed è quindi bene indirizzarsi su una telecamera con SIM, ovvero dotata della possibilità di connettersi alla rete cellulare 3G o 4G, e quindi capace di offrire tutti i vantaggi di una telecamera connessa, in grado di inviarci delle comode e repentine notifiche in caso si rilevamento di un’attività.

L’altra caratteristica fondamentale che una telecamera con SIM dovrebbe avere è l’alimentazione tramite batteria; infatti chi è interessato a posizionare uno strumento di controllo in una zona non raggiunta dal Wi-Fi, difficilmente ha altresì facile accesso alla rete elettrica, e quindi una batteria risulta essere la soluzione più comoda. Esiste tuttavia un motivo alternativo per cui qualcuno preferirebbe una telecamera con SIM anziché una Wi-Fi. Infatti, in caso un ladro particolarmente abile provveda a staccare la corrente prima di irrompere nell’abitazione, una classica telecamera – anche se dotata di batteria – si troverebbe impossibilitata a comunicare l’accaduto, poiché non più connessa alla rete Wi-Fi. Per prevenire questa evenienza, si può pensare di utilizzare una telecamera con SIM e batteria, oppure una classica telecamera Wi-Fi, in questo caso proteggendo l’alimentazione del modem/router wireless con un gruppo di continuità.

Purtroppo le telecamere con SIM non godono assolutamente di un ampio ventaglio di scelta, con modelli di ogni fascia di prezzo e diverse caratteristiche tra cui scegliere, come invece quelle Wi-Fi – e questo a maggior ragione se si cerca un prodotto di discreta qualità e su cui poter fare affidamento. Per questo la nostra guida non sarà ampia come al solito, ma se una telecamera con SIM è quello di cui avete bisogno, allora dovreste continuare la lettura.