Tastiere meccaniche gaming economiche: le migliori soluzioni dal prezzo accessibile

Tastiere meccaniche gaming economiche: quale comprare

Per capire (e giustificare) la motivazione dietro al desiderio di acquistare una tastiera meccanica al posto di una a membrana, che tradizionalmente propone nella fascia “under 100€” un miglior rapporto funzionalità/prezzo, è importante capire come funzionino e quali sono i benefici connessi all’aspetto più caratterizzante di questi prodotti: gli switch meccanici.

Come funzionano e che benefici offrono gli switch meccanici

Il funzionamento di uno switch meccanico è relativamente semplice. Tralasciando le soluzioni opto-meccaniche (di cui parliamo più approfonditamente nella nostra recensione di Razer Huntsman Elite), il funzionamento è uguale sia per le tastiere meccaniche gaming economiche che per quelle di fascia più alta. In poche parole, uno switch meccanico è un sensore attuato da un tasto, che a sua volta è definito da una combinazione di caratteristiche che gli donano un “feel” tattile e/o sonoro.

I due aspetti più caratterizzanti di uno switch sono la lunghezza della corsa, ovvero la distanza necessaria da percorrere per andare dal punto di partenza a quello dove il sensore percepisce l’input, e la forza d’attuazione richiesta per premere il tasto. Sono presenti anche un paio di caratteristiche potenzialmente molto importanti da avere (o non) a seconda dei propri gusti. Stiamo parlando del feedback sonoro (l’iconico “click”) e del feedback tattile, dato dall’aumento graduale della forza richiesta per premere il tasto che poi va a resettarsi al livello di forza iniziale una volta che il tasto ha raggiunto il punto d’attuazione.

A seconda dei brand, un tasto potrebbe essere silenzioso o rumoroso, tattile o lineare ed avere forze d’attuazione o corse differenti. Il motivo di questa varietà è dato dal fatto che non esiste un tasto meccanico oggettivamente superiore agli altri. Oltre ad una maggiore longevità e precisione nella pressione, infatti, il fattore che meglio distingue uno switch meccanico da uno a membrana è che l’utente può andare a scegliere esattamente il tipo di tasto che preferisce.

L’importanza del rapporto qualità/prezzo

Credo sia una nozione abbastanza diffusa nella comunità PC gaming che i tasti meccanici siano una tipologia di tasti in grado di offrire una resa qualitativamente ben superiore rispetto a quelli a membrana. Come mai, quindi, solamente una parte relativamente piccola della community li adotta? La risposta è molto semplice: il costo medio superiore. Una tastiera meccanica, infatti, a parità di feature proposte costerà sempre di più di una soluzione a membrana, e molti giocatori non beneficerebbero (o non noterebbero) dei benefici connessi così tanto da giustificare l’esborso.

Detto questo, esistono ben poche tastiere meccaniche gaming economiche che sono davvero in grado di offrire i benefici di questi switch pur conservando un eccellente rapporto qualità/prezzo. Molte soluzioni, infatti, sacrificano troppi aspetti (come la qualità di costruzione) oppure montano switch troppo mediocri per risultare consigliabili. Sia chiaro, quindi, che non stiamo dicendo che sia oggettivamente meglio acquistare nel 100% dei casi una tastiera meccanica rispetto ad una canonica tastiera PC gaming a membrana; le preferenze personali, infatti, giocano comunque un importantissimo ruolo nel processo di selezione. Alcuni di voi, ad esempio, vorrebbero avere a tutti i costi una tastiera con tasti media/macro dedicati, ed in una tastiera meccanica è semplicemente impossibile trovare una soluzione dignitosa in grado di offrire quelle feature a meno di 100€.

Le tastiere meccaniche gaming economiche che trovate qui sotto, quindi, sono selezionate proprio in virtù del loro ottimo rapporto qualità/prezzo, fattore che le eleva al di sopra della miriade di opzioni mediocri disponibili sotto i 100€. Per uno sguardo più generico sul mondo delle tastiere meccaniche, invece, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla tastiera meccanica gaming, dove troverete anche opzioni di fascia più elevata.