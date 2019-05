Tastiera PC gaming: le migliori per ogni fascia di prezzo

Sharkoon Skiller SGK4

Questa tastiera PC gaming monta tasti mem-chanical, vanta un cavo da 1,8 metri, pulsanti macro dedicati ed un poggia polsi fisso.

Semplice, funzionale e soprattutto economica, Sharkoon SGK4 è un prodotto che saprà soddisfare egregiamente chi di voi è alla ricerca di una tastiera PC gaming dal prezzo decisamente contenuto, piuttosto versatile e di qualità inaspettatamente meritevole. I tasti sono validi, la qualità di costruzione è più che sufficiente per la fascia di prezzo e grazie all’aggiunta di un paio di feature – l’inclusione di tasti macro dedicati ed un buon software di customizzazione – aiuta a donare ulteriore valore al pacchetto. Infine, è persino presente un poggia polsi integrato ed un sistema di retroilluminazione RGB, così da dare un taglio più “da gaming” alla tastiera.

Sharkoon Skiller SGK4: la nostra prova

Durante la nostra analisi di Sharkoon Skiller SGK4 ho apprezzato molto quanto sia ben costruita, sia per la bontà praticamente impareggiabile dei suoi switch mem-chanical in questa fascia di prezzo che per la qualità e robustezza della scocca. All’atto pratico, infatti, questa tastiera si è rivelata essere davvero un’ottima soluzione per il gaming, che non ha affatto nulla da invidiare in termini di feature e potenzialità anche per quanto riguarda prodotti nella fascia dei 40/50€.

Sharkoon Skiller SGK4 mi ha saputo inoltre davvero stupire sia durante le fasi di gaming, dove l’ho testata in diversi generi videoludici per valutarne la reattività in diverse condizioni, sia per scrivere. È davvero notevole quanto i suoi switch mem-chanical siano versatili e capaci, ed anche da un punto di vista tecnico sono decisamente buoni, con forza e punto d’attuazione davvero molto consistenti.

Passando ora a parlare della mia analisi del resto della tastiera, devo dire che l’ergonomia è piuttosto valida, grazie soprattutto ad un poggia polsi non immenso ma comunque funzionale. Sono presenti anche 8 tasti aggiuntivi, 4 per le macro e 4 per regolare i vari profili d’illuminazione, ma devo dire onestamente che questi sono un po’ scomodi da raggiungere nelle fasi concitate. Ne ho apprezzato la presenza, ma avrei preferito se fossero stati posizionati sul fianco sinistro e non in cima alla tastiera.

Un’aggiunta invece molto gradita e ben implementata è il sistema di retroilluminazione RGB, con un buon livello di customizzazione (come le macro) grazie all’eccellente software Skiller SGK4. Infine, segnalo anche la presenza di una memoria interna, su cui è possibile salvare i propri profili; purtroppo non è presente alcun ingresso pass-through, ma non è nulla di grave. Sharkoon Skiller SGK4 ha davvero molto da offrire in termini di feature per la fascia di prezzo, quindi questa mancanza è assolutamente trascurabile a mio avviso.