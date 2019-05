Tastiera meccanica gaming: come e quale scegliere

Tastiera meccanica gaming: quale comprare

La principale differenza che motiva un utente ad optare per una soluzione dotata di switch meccanici (ovvero con l’implementazione di un sensore ad attuazione fisica e non elettrica all’interno del meccanismo del tasto) è data dall’indiscutibile superiorità della precisione raggiungibile.

Caratteristiche e benefici principali degli switch meccanici

Oltre a vantare una longevità nettamente superiore, che ammonta a decine di milioni di pressioni, una tastiera meccanica gaming oriented garantisce sempre il medesimo livello di forza richiesta per l’attivazione (o attuazione) e del punto d’attuazione del tasto, e questo punto è molto importante per chi desidera un prodotto competitivo e di qualità. Di conseguenza, possiamo tranquillamente dire che acquistare una opzione low-cost o che non offre un’ottima qualità di produzione è assolutamente insensato.

Andando però a parlare dei tasti di per sé, bisogna anzitutto capire come funzionano. Esistono diverse tipologie di switch meccanici. Le caratteristiche misurabili più importanti da valutare sono la forza richiesta per l’attuazione ed il punto d’attuazione, che può essere percepibile con un aumento lieve della resistenza nella corsa del tasto con conseguenze riduzione post-attivazione (tattile), oppure impercepibile a livello tattile (lineare). Una volta stabilito questo aspetto, possono essere analizzati altri aspetti come la presenza o assenza di rumorosità del meccanismo – dato che molti utenti desiderano sentire a tutti i costi l’iconico “click” – e la corsa d’attuazione del tasto, ovvero la distanza massima percorribile dalla posizione di riposo al punto in cui parte il segnale.

Feature aggiuntive

Infine, una volta stabilito quali sono i tasti presenti nel prodotto, bisogna necessariamente dare un’occhio all’eventuale lista di caratteristiche secondarie presenti. Anche in questo caso la scelta risiede interamente nelle vostre mani, perché per alcuni di voi l’inclusione di tasti macro, ad esempio, risulterebbe essenziale e per altri relativamente inutile.

Chiedetevi, quindi, cosa desiderate imprescindibilmente dalla vostra tastiera meccanica gaming oriented per espandere la vostra esperienza videoludica. Desiderate a tutti i costi un USB pass-through? Volete soluzioni con ottimi poggia-polsi? Cercate modelli alternativi con feature inusuali)? Starà a voi scegliere quale modello più rispecchia le vostre necessità.