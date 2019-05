Tastiera gaming wireless: come e quale scegliere

Tastiera gaming wireless: quale comprare

Nel caso non lo sappiate, all’interno del nostro articolo dedicato alle migliori tastiere gaming abbiamo già spiegato quali sono i criteri più importanti per valutare la bontà o meno di una keyboard per videogiocare. Tralasciando il discorso dell’alimentazione (che per forza di cose riguarda esclusivamente la tastiera gaming wireless), bisogna valutare i medesimi aspetti anche in questo articolo. Riassumiamoli brevemente.

Tasti a membrana/mem-chanical

Chiaramente il cuore di ogni keyboard che si rispetti – indipendentemente dal fatto che sia una tastiera gaming wireless o meno – è il sistema d’attuazione dei tasti, che può essere a membrana, mem-chanical o meccanico. Il primo è il più diffuso sul mercato, specialmente nei prodotti di fascia bassa e media, perché offre un livello più che accettabile (seppur non fenomenale) in ogni categoria: affidabilità, tempo di risposta dei tasti, costo.

Tutti i key-cap (la parte che tocchiamo fisicamente di ogni tasto) sono posti sopra una singola sottilissima membrana di plastica al cui interno è presente una circuiteria (o delle “piste”) in rame ed ogni qual volta che si preme un tasto viene chiusa parte del circuito e registrata la pressione. Questo metodo è più che valido per la maggioranza assoluta degli utenti, essendo connessa spesso ad un maggiore risparmio monetario, e per la maggioranza degli utenti questa infatti risulta la scelta migliore nonostante da un punto di vista qualitativo le prossime risultino indubbiamente superiori.

Le tastiere mem-chanical altro non sono se delle keyboard a membrana che però impiegano come componente d’attuazione fisica il meccanismo di una tastiera meccanica. Il livello di bontà dei tempi di risposta chiaramente non migliorerà rispetto alle controparti a membrana più canoniche, però il metodo d’attuazione risulterà sicuramente più preciso e regolare ed in generale l’esperienza d’uso ha un livello di qualità superiore. Questa soluzione ibrida funge da via di mezzo tra prodotti a membrana e meccanici ed è una opzione estremamente rara sul mercato, però è evidente che sia più valida e di qualità della normale opzione a membrana.

Switch meccanici

I tasti meccanici, infine, vantano precisione altissima e – soprattutto – un livello di forza di attuazione, un punto d’attuazione ed una corsa ben definite. Il grande vantaggio offerto dai tasti meccanici, quindi, è che è possibile attivare il tasto senza alcuna tipologia di vaghezza. Indipendentemente dal tipo di switch meccanico in questione, sia esso Razer, Logitech o Cherry, avrà sempre specifiche tecniche predefinite e misurabili. Le opzioni a membrana, invece, con il tempo si “smollano” e usurano notevolmente. L’unico potenziale difetto dei tasti meccanici è il rumore, ma esistono switch silenziosi per mitigare il problema.

Il fattore “autonomia”

Una volta chiarito il discorso dei tasti, l’unico altro grande aspetto da considerar in una tastiera gaming wireless è chiaramente l’autonomia della batteria. Il principale “freno” che impedisce a queste tastiere di risultare diffuse nella comunità giocante su PC è dato dalla fastidiosa necessità di dover cambiare/ricaricare le batterie di tanto in tanto, onde evitare il rischio di rimanere a terra nel bel mezzo di situazioni concitate.

Cercare una batteria dalla buona autonomia, quindi, è imperativo ed il nostro consiglio è di evitare di comprare una tastiera gaming wireless con un’autonomia inferiore alle 20 ore nel caso abbia batterie integrate o 6 mesi nel caso impieghi batterie AA/AAA. Molte tastiere wireless fortunatamente vantano longevità notevoli, specialmente se si spegne il sistema di retro-illuminazione. L’ultimo consiglio che desideriamo darvi per aumentare l’autonomia è di ridurre al minimo o non usare proprio i sistemi di retroilluminazione.