Tastiera gaming Razer: la selezione delle migliori sul mercato

Tastiera gaming Razer: quale comprare

Il primo punto da sottolineare prima di guardare cosa cercare in tastiera gaming Razer dal punto di vista “hardware” è il lato economico. Pur non essendo una verità assoluta, è pur vero che solitamente le tastiere Razer – siano esse a membrana o meccaniche – hanno un prezzo superiore alla media. Noi di Ridble valorizziamo enormemente il rapporto qualità/prezzo di un prodotto, ed in tutta sincerità negli anni ho avuto modo di formare un’opinione ben chiara delle tastiere targate Razer: ottime ma molto costose. Di conseguenza, per quanto siano eccellenti sotto praticamente ogni punto di vista (specialmente per il comfort) spesso tendono a non comparire nei nostri articoli commerciali.

In questa guida agli acquisti, però, daremo molta meno importanza a questo aspetto dato che se si è interessati ad una tastiera gaming Razer vuol dire che bisogna avere un approccio puramente improntato alla qualità senza compromessi; non esistono, infatti, prodotti Razer classificabili come “di fascia bassa” o “medio-bassa”, dato che l’intero roster gira intorno a questa filosofia.

I tasti a membrana…

Una volta fatta questa doverosa premessa per aiutare a contestualizzare al meglio il tipo di mercato verso cui sono indirizzate queste tastiere, ovvero quello del giocatore di natura “core” che cerca un prodotto di fascia alta con poco occhio di riguardo al prezzo, le restanti qualità da valutare sono le medesime già descritte nel nostro articolo sulle migliori tastiere gaming. Il cuore pulsante di una tastiera è rappresentato dalla tipologia di switch presenti, che si possono dividere in a membrana, mem-chanical o meccanici. Fortunatamente Razer offre in ciascuna delle tre casistiche ottime soluzioni, specialmente per quanto riguarda le ultime due che ho citato.

…e le soluzioni mem-chanical e meccaniche

Gli switch mem-chanical di Razer offrono infatti un perfetto d’incontro tra membrana e meccanica (meccanismo basato su quello presente negli switch meccanici, sensore derivato da quello delle tastiere a membrana), però sono i Razer Switch ad essere i tasti maggiormente degni di lode, essendo a mio avviso i migliori switch meccanici per il gaming attualmente in commercio. Disponibili nelle varianti Green (tattile/sonoro), Yellow (tattile/silenziosi) e Orange (lineari/silenziosi), questi switch donano un feedback davvero ottimo e sono piacevoli da attuare, elevando ancor di più la validità di qualsiasi tastiera gaming Razer che li adotta.

Comfort nettamente superiore alla media

Una volta stabilito questo punto, ultimiamo il processo di selezione parlando degli accessori che possiamo trovare su una tastiera gaming Razer. Oltre a vantare eventuali USB pass-through, tasti macro/media dedicati e retro-illuminazione proprietaria Razer Chroma, l’altro grande pro che possiamo incontrare è il poggia-polsi imbottito con aggancio magnetico. Questa aggiunta apparentemente banale in realtà riesce a donare un livello di comfort impareggiabile, perfetto per chi gioca/scrive molto davanti al computer, ed aiuta a donare un taglio estremamente “premium” al prodotto; difficilmente potreste acquistare una tastiera gaming Razer e non ritenere di aver fatto un buon acquisto.