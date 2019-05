Tastiera gaming Logitech: come e quale scegliere

Logitech G213 Prodigy

Questa tastiera gaming Logitech monta tasti a membrana, ha un poggia-polsi integrato nella scocca e presenta tasti media dedicati.

Quando si parla di tastiere a membrana, ben pochi prodotti potrebbero reggere al confronto con Logitech G213 Prodigy. Questa, infatti, a nostro avviso offre il miglior pacchetto a membrana sul mercato a livello qualità. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione di Logitech G213 Prodigy, il prodotto in sé offre una qualità di costruzione ed un livello di comfort ottimo, grazie soprattutto ad un ampio poggia-polsi. I tasti proposti sono davvero notevoli, risultando più reattivi e precisi della media e vantando un feel d’utilizzo altrettanto buono.

L’inclusione di tasti media dedicati è un’aggiunta assolutamente apprezzabile, come anche l’integrazione della retroilluminazione RGB da 16,8 milioni di colori facilmente regolabile per mezzo del Logitech Gaming Software. Semplice, ben costruita e soprattutto piacevole da usare, difficilmente G213 potrebbe deludere le aspettative. Il pacchetto proposto, infatti, è sicuramente ben superiore alla media. L’unico neo è dato dall’assenza di una porta USB pass-through e/o di tasti macro dedicati. Nulla di grave, per carità, a patto che non stiate cercando un prodotto che sia dotato a tutti i costi di queste feature secondarie.

Logitech G213 Prodigy: la nostra prova

Per testare le potenzialità di Logitech G213 Prodigy e capire se sia effettivamente o meno una soluzione a membrana degna della vostra attenzione, son partito valutando appunto questi ultimi. I singoli tasti della tastiera risultano davvero molto meritevoli, sia per il gaming che per scrivere. Testando la corsa (4 mm) e la forza d’attuazione (50g) non ho potuto fare a meno di notare quanto abbiano una reattività superiore al normale ed un feel inusualmente tattile. Anche la qualità dei materiali impiegati per la costruzione è davvero buona, e durante la mia prova del prodotto ho trovato in generale Logitech G213 Prodigy molto piacevole al tatto.

Non solo i materiali sono di qualità, ma anche l’ergonomia del prodotto mi è sembrata davvero valida. L’inclusione di un poggia-polsi particolarmente grande, con forma e gradiente d’inclinazione davvero perfetti, garantisce una posizione molto comoda, dove non è necessario muovere i polsi per raggiungere comodamente tutti i tasti. Gli unici tasti per cui è necessario spostare la mano sono il pulsante per la Gaming Mode (che è customizzabile ma di base spegne il tasto Windows) ed anche il set dei tasti media dedicati, che sono posti in alto a destra. A mio avviso il posizionamento è ottimo, essendo impossibile attuarli involontariamente ma risultando comunque ben accessibili e – soprattutto – ben riconoscibili anche solamente toccandoli.

Fra le feature aggiuntive, segnaliamo la presenza del sistema di retroilluminazione RGB, pienamente customizzabile per effetti di transizione e colorazioni tramite l’ottimo Logitech Gaming Software, che a mio avviso è uno dei più completi ed intuitivi sul mercato. Purtroppo a livello di funzionalità extra non vi è molto altro da segnalare, se non i piedini posti sul retro, anche se devo dire che la mancanza di tasti macro o di una semplice porta USB pass-through un pochino si sente.