Tastiera gaming Cooler Master: quale comprare

Pur essendo una delle periferiche più importanti da associare al nostro PC da gaming, fortunatamente non vi sono moltissimi aspetti da valutare nel processo di selezione. Sia essa una tastiera gaming Cooler Master o di qualsiasi altro brand, infatti, il punto più importante rimane sempre analizzare la bontà e tipologia di tasti presenti. Vi sono anche un altro paio di aspetti, ma cominciamo col più importante.

I tasti

Quando si parla di tastiera gaming Cooler Master sono disponibili due tipologie di tasti: a membrana o meccanici. Ciascuna delle due soluzioni ha degli aspetti positivi e negativi, e quando si tratta di una tastiera a membrana l’aspetto positivo è assolutamente il prezzo. Il meccanismo d’attuazione è semplice: sotto l’intero set di tasti sono presenti due membrane, una di gomma che funge da resistenza e da meccanismo di ritorno, una di plastica con della circuiteria in rame stampata che serve a rilevare l’attuazione e trasmettere il segnale. Questo sistema è poco costoso ed assolutamente funzionale, ma quando si tratta di precisione dell’attuazione del tasto, longevità e manutenzione risulta ben inferiore ai più costosi switch meccanici.

Una tastiera meccanica, invece, vanta sotto ogni singolo tasto un sensore meccanico attuato dal tasto in questione. Questo sensore è dotato di uno switch, ed a seconda dei modelli richiederà una determinata forza d’attuazione, avrà una specifica lunghezza della corsa e (a seconda dei casi) sarà lineare o tattile. Uno switch lineare richiede la stessa forza d’attuazione dall’inizio alla fine della pressione ed invia il segnale nel mezzo della discesa del tasto. Una opzione tattile, invece, offre una resistenza incrementale fino al vero e proprio punto d’attuazione, che una volta raggiunto offrirà una minuscola resistenza per poi diventare lineare nell’ultima fase della corsa del tasto dopo che è stato mandato il segnale. Entrambe le soluzioni sono valide, ed è semplicemente una questione di preferenza personale scegliere quale acquistare.

L’ultima tipologia di switch che bisogna necessariamente citare, essendo Cooler Master una delle poche aziende che li implementano, sono gli switch mem-chanical. Questi tasti altro non sono se non una soluzione a membrana che però adotta il meccanismo d’attuazione presente nelle opzioni meccaniche. I benefici riguardano primariamente la precisione e la longevità del meccanismo, che risulta sicuramente più regolare e pulito, ma a livello di prestazioni non ha impatto.

Feature aggiuntive

Una volta stabilito quale sia il tipo di tasto presente nella tastiera gaming Cooler Master in questione, è necessario passare a valutare un altro paio di aspetti. L’unico aspetto che vanta un’importanza notevole quando non si parla strettamente degli switch è il livello di comfort che il prodotto è in grado di offrire. Una tastiera che include un poggia polsi (sia esso integrato nella scocca o meno) offrirà ad esempio un’esperienza di gioco notevolmente più comoda a lungo andare.

Altri aspetti interessanti da valutare ma non di primaria importanza possono essere l’inclusione di porte USB pass-through, oppure l’inclusione del sistema di retro-illuminazione RGB. Le opzioni più marcatamente “da gaming” da avere, però, sono la presenta di tasti media e/o macro dedicati. Attenzione, siamo consapevoli del fatto che anche le tastiere senza tasti dedicati a queste funzioni possano adempiere a quel ruolo. Detto questo, i benefici dati dall’inclusione di tasti pensati appositamente per queste funzioni (senza dunque richiedere ad altri switch di adempiere a due ruoli in uno) sono a dir poco considerevoli in contesti videoludici. Bisogna dire per correttezza, però, che trovare una tastiera gaming Cooler Master dotata di tasti media/macro dedicati è quasi impossibile, quindi se volete assolutamente questa opzione forse vi conviene cercare prodotti di una marca differente (come ad esempio una tastiera gaming Razer).