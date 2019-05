Tastiera ASUS gaming: i migliori modelli da acquistare

Tastiera ASUS gaming: quale comprare

Quando si tratta di linee guida da seguire, fortunatamente sono le medesime sia per una tastiera ASUS gaming, sia in generale per una tastiera PC gaming. Al centro del processo di selezione, dunque, bisogna assolutamente partire dalla scelta della tipologia di tasti che vogliamo adottare. La bontà di una tastiera può essere infatti potenziata con funzionalità aggiuntive, come tasti media o macro dedicati, ma il punto focale rimane il tipo di tasto che è presente. Andiamo a vedere assieme quali sono quelli che possiamo incontrare in una tastiera ASUS gaming ed i vari pregi o difetti.

Nel mondo degli accessori PC gaming non è insolito trovare qualità distintive che caratterizzano una fascia di prodotti da un’altra; basta pensare ad esempio alle diverse risoluzioni che può avere un monitor da gaming. Fra questi fattori, però, uno dei più importanti e radicali è sicuramente la tipologia di tasto presente in una tastiera. Le principali tipologie di tasti (o switch) presenti in commercio sono tre: a membrana, meccanici o mem-chanical. Non essendo questi ultimi proposti in nessuna tastiera ASUS gaming ci limitiamo semplicemente a dire che sono un ibrido tra i due già citati.

Tasti a membrana…

Andando a guardare nello specifico cosa distingue i tasti a membrana da quelli meccanici, vi sono alcune differenze importanti da sottolineare. Una soluzione a membrana opera grazie alla presenza di una circuiteria stampata rivestita appunto da una membrana gommata. Questa funge da resistenza per un tasto,ed una volta premuto il tasto questo andrà ad attuare la circuiteria sottostante ed invierà il segnale al PC.

L’unico vero vantaggio di questa tecnologia è il risparmio monetario, dato che le soluzioni a membrana – anche le migliori – mediamente costano ben meno delle varianti meccaniche. Detto questo, però, se non si considera la propria esperienza di gaming come “hardcore”, o semplicemente non è nostro interesse investire ingenti quantità di soldi, queste opzioni risultano comunque funzionali e consigliabili. Per quanto siano qualitativamente inferiori alle opzioni meccaniche, infatti, le tastiere a membrana rimangono comunque sufficientemente capaci per la maggioranza assoluta dei giocatori.

…e switch meccanici

Andando ora brevemente a parlare degli switch meccanici, questi sono sostanzialmente migliori sotto ogni singolo punto di vista rispetto alle loro controparti a membrana. Uno switch meccanico è anzitutto individuale, dato che ogni tasto monta un sensore ad-hoc. Quest’ultimo è fisico, ed è attivato dallo spostamento meccanico del tasto che una volta raggiunta una certa soglia di forza pre-stabilita attiverà un sensore di pressione ed invierà il segnale al computer.

L’unico malus vero e proprio è dato dal fatto che l’esborso medio richiesto risulta superiore, giustificato però appunto dai guadagni a livello prestazionale e di longevità. In aggiunta, segnaliamo che esistono diverse tipologie di switch meccanici, e questi possono essere tattili (con un piccolo incremento di resistenza subito prima della pressione) e lineari (senza resistenza o feedback tattile dell’attuazione), oltre che silenziosi o rumorosi. Scegliendo un’opzione più adatta alle nostre preferenze, i tasti meccanici offrono dunque la possibilità non solo di offrire una maniera precisa di interagire con la tastiera ASUS gaming in questione, ma anche di personalizzare l’esperienza. Questo livello di customizzazione è chiaramente esclusivo per questa tipologia di switch.

Il comfort

Dopo aver guardato il tipo di switch incluso, l’unico altro vero must da verificare è la bontà del comfort della tastiera ASUS gaming in questione. Solitamente i prodotti ASUS non brillano particolarmente in questo frangente, offrendo soluzioni accettabili ma non certo sensazionali come quelle incluse in una tastiera gaming Razer. Detto questo, però, vi sono certamente soluzioni più o meno valide che meritano comunque di essere acquistare. Detto questo, quindi, procediamo evidenziando quelli che – a nostro avviso – sono le tastiere ASUS più meritevoli della vostra attenzione.