Tablet scontati: le migliori offerte

Tablet scontati: tutto pronto per il Prime Day 2019

Anche quest’anno stiamo entrando all’interno della settimana di sconti pazzi dell’Amazon Prime Day 2019. Infatti, proprio come gli anni passati, è durante queste giornate che avrete l’opportunità di acquistare tablet scontati per voi o da regalare ai vostri cari, con il picco massimo di offerte condensate all’interno delle giornate del 15 e 16 luglio.

Il Prime Day 2019 sarà caratterizzato dalla presenza di offerte settimanali, giornaliere e lampo. Però, per la prima volta in assoluto, il colosso degli eCommerce metterà in piedi un nuovo di tipo di sconti etichettato come “offerte wow” – vi consigliamo di leggere attentamente la nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day per scoprire tutti i dettagli sul servizio. Questi saranno caratterizzati da prodotti in fortissimo sconto con scorte limitate; dovrete essere estremamente veloci per riuscire ad acciuffare al volo tablet scontati.

Ma chi è che potrà acquistare i prodotti Amazon Prime Day 2019 già in offerta? Solo i clienti che hanno sottoscritto un account Amazon Prime, attivabile tramite questo link. Vi ricordiamo che il servizio è completamente gratuito per i primi 30 giorni e vi permette di usufruire di importanti vantaggi come: possibilità di ricevere in giornata milioni di prodotti con “consegna Prime”, godere dello sconto per ascoltare milioni di brani in streaming a 0,99€ per 4 mesi su Amazon Music e tanto altro. Vi raccomandiamo di leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime in modo da scoprire tutti i vantaggi offerti a chi sottoscrivere l’abbonamento, anche per chi vuole sottoscrivere un account Amazon Business e non sa ancora come funziona.

Se oltre ai tablet scontati state cercando anche altri prodotti magari da regalare ad un vostro caro, abbiamo creato la collana di offerte Amazon Prime Day che racchiude al suo interno numerose guide suddivise per categoria.

La nostra guida alle offerte sui tablet scontati verrà costantemente aggiornata durante tutta la settimana del Prime Day 2019. Solo i dispositivi con sconti reali verranno presi in considerazione ed eventualmente consigliati. A tal proposito, il box di Amazon indicante il prezzo potrebbe non aggiornarsi in tempo reale; in questo caso dovete fare affidamento alle informazioni esplicitate nel testo.