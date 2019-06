Tablet Natale: scopriamo i migliori prodotti

Samsung Galaxy Tab S4

E veniamo alla ciliegina sulla torta. Per il Samsung Galaxy Tab S4 vale un po’ quello che abbiamo detto per l’iPad di Apple. Anche qui troviamo il meglio che potete cercare in questa categoria di prodotto, a partire dal design (telaio in alluminio e vetro, spettacolare) fino ad arrivare alle tecnologie integrate in esso. Come l’iPad anche qui troviamo la possibilità di utilizzare l’impronta del dito per sbloccare il tablet così come un ampio display perfetto per essere utilizzato con la stylus di Samsung per disegnare, prendere appunti, scrivere e tanto altro.

Il prezzo è ovviamente tipico di un prodotto di fascia alta, ma dalla vostra avete l’assoluta certezza di regalare un qualcosa di unico e in grado di accompagnare il vostro caro per molto tempo.